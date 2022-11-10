煮白飯貼士｜煮飯加什麼更好吃有飯香？日本網民票選5強冰粒第二

煮飯更好吃方法又有新提議，日本網站《macaroni》之前舉辦網上選舉，「用電飯煲煮飯時，加入什麼食材會讓飯變得香噴噴超好吃？」請讀者們提供自己的見解。投票結果早前已公佈，前5位之內有冰粒，不過並無奪冠，其餘４席請看下文。



洗米輕輕洗 過兩次清水已夠

煮飯前洗米，提議大家不必像洗衣服般大力濯洗，輕鬆搓洗一遍，過多一、兩次清水清洗已夠。洗米目的旨在洗走異味，因糙米被磨去米糠變成白米後，外層的脂肪跟蛋白質暴露於空氣中，容易變質酸化產生異味。其次，是洗掉白米外層的灰塵和雜質。太大力沖洗，反而容易造成米粒的養分流失，當中的維他命B雜屬水溶性纖維，纖維可溶於水。此外，米粒的澱粉質會被溶出，米粒或會爆裂，煮好的米飯變得黏稠。

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洗米輕鬆搓洗一遍，過多一、兩次清水清洗已夠。（photo AC）

日本米可先浸透再煮 泰國米不用浸

時下不少人喜歡吃日本米，日本米屬於短米，米形圓潤短小。令煮出來的米飯更飽滿，將日本米在冷水浸半小時先吸飽水。至於泰國米屬瘦身米，黏性較弱，吸水力良好，不用預浸，否則米粒失去韌性、易斷及黏糊，煮出來喪失彈牙感。

日網民選加海帶煮飯 比加冰粒更美味

洗好米後，自然地擺入電飯煲煮飯，坊間有不少提議，加冰、加醋……一起煮飯會更好味。日本網站《macaroni》早前舉辦網上投票活動，請讀者們提供自己的見解，當大家「用電飯煲煮飯時，加入什麼食材會讓飯變得香噴噴超好吃？網民們提出各自的建議，最後列出最多人投選的20名，包括糖、沙律醬、蜂蜜、麻油、味醂、醋……

坊間有不少提議，加冰粒、加醋…一起煮飯會更好味。（尹嘉蔚攝）

按圖了解日本網民票選結果 -- 最後10強（由低至高排名）︰

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第20位︰糖（4票）

第19位︰蛋黃醬（沙律醬）（5票）

第14位︰橄欖油、沙律油（菜油）、木炭、鹵水、蘿蔔蓉湯（8票）

第12位︰蜂蜜、寒天粉（9票）

第11位︰麻油（11票）

當中的第5位是料理酒，它適用於煮舊米（已存放3-4個月），因為舊米較易失掉香氣，在煮飯時加入料理酒可以提香，每約150克米加入1-2茶匙的清酒或米酒，煮出來的飯粒質地會更蓬鬆及好吃。留心勿添加太多，否則酒的味道會太搶。冰粒位列亞軍，煮飯時加入冰粒的話，煮的時間會稍微拉長，溫度上升的速度稍微減緩，米飯中負責產出甜味的酵素有更長的分解時間，煮出來的飯會更甜及彈牙。建議每約150克米加1-3粒普通大小的冰塊。

煮飯加2材料 白飯凍了不乾硬

記者亦嘗試過用冰粒煮飯，並且加入楓糖（或蜂蜜），兩者也出現在以上的排行榜中，以下為實試過程︰

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若是飯量不大的，做1-2人的分量，日本米︰水比例1︰1.2，將一杯米（約150克）、清水180毫升預備好，取冰粒60克（約4 粒），打開電飯煲，放入米、清水、1 茶匙楓糖攪勻，一定要攪勻及溶解糖，防止沈澱。加入冰粒，冚蓋按鍵煮飯直至飯熟，不用心急打開蓋，用餘溫燜10分鐘才揭開，由底至面輕翻白飯，摷鬆飯粒接觸空氣，白飯變得有光澤及更有飯香。

裝飯時不要壓實米飯，令飯粒保持鬆軟。假如盛出後冷卻或冷藏後享用，這樣煮出來的白飯比固有製法更能保水和鬆軟，秘訣是冰和蜜糖/楓糖，因為加冰會增加米粒吸水率，添加蜜糖/楓糖增加飯粒的保水性。如果關注血糖水平及碳水化合物攝取量的人，請慎思此法是否適合自己或查詢營養師/醫生意見。

資料來源︰《macaroni》/ 參考資料︰《All About》