山藥營養｜抗氧化抗發炎減緩血糖升高3大健康功效　2種人不能多吃

坊間流傳吃山藥會養大子宮肌瘤？醫師說明，目前還沒有任何研究可證明山藥與子宮肌瘤長大有關。



而且山藥營養豐富，具有抗發炎、控血糖等功效，缺點就是熱量高又屬於高鉀食物，怕胖的民眾，還有腎臟病患要小心，不要多吃。

山藥3種健康功效（按圖👇👇👇）

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山藥對子宮肌瘤沒有影響

台灣新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹說明，坊間流傳山藥有雌激素，可能會「養大」子宮肌瘤。但還沒有任何臨床研究指出，原型食物的植物性荷爾蒙對人體會產生影響，所以適量食用山藥不會有問題，但山藥的熱量高，吃多了會發胖，還須注意食用量。

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山藥的3種健康功效

1. 抗氧化、抗發炎

山藥的黏液富含黏質多醣體、薯蕷皂素等抗氧化營養素，對於胃腸道潰瘍有預防效果。

2. 減緩血糖升高

山藥的黏液會包覆腸道內的食物，使糖分緩慢吸收。這樣飯後血糖比較不會急劇上升，同時也可以避免胰島素分泌過剩，使血糖得到較好調控。

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3. 降血壓

山藥富含鉀離子，能幫助心血管的健康，降低高血壓等心血管疾病的風險，但有腎臟疾病的患者，須注意攝取量。

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