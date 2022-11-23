銀髮飲食｜冬天宜補血多吃南瓜栗子7食物　5件事易傷身應少肉減辣

「小雪」，是二十四節氣中的第20個節氣。以太陽過黃經240度為主、在這個時候氣候嚴寒、在一些高峻的山區也開始逐步降雪，因此被稱為「小雪」。



天氣好到讓人懷疑真的是「小雪」來了！但是，依據中國24個節氣看來，老祖宗的規矩還是要遵守，祈求來年順順又平安。

而「小雪」這個季節，也是注重養生的最佳時候，不只中醫師會推薦養氣補血的食材，也因為冬天大部分的人都處於少活動的狀況，同時容易咳嗽，這個時候如果吃對食物，就能讓妳整個冬天紅光滿面、活力滿滿！

初冬日子，銀髮族飲食及生活建議：（按圖了解）

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「小雪」7個必吃的食物

1. 香蕉：

冬天容易心情不好，或者情緒不佳，建議多吃香蕉能讓身心保持愉悅，還具有抗寒，增加熱量的功效。

2. 黑芝麻或黑豆：

掉髮人人都有，有此一說冬天特別容易，因此若能在小雪入冬時多吃黑芝麻或是黑米，還可以改善掉髮，幫助睡眠。

3. 羊肉爐：

是吃羊肉或者羊肉爐的季節了，不但可以在冬天補足氣血，還能溫補身體，增強體力。

4. 蘿蔔：

冬天動的少，運動不足體內容易積熱，也會導致內火旺盛，建議多吃蘿蔔能清內火。

5. 栗子：

這時候吃炒栗子能補腎，還能活血強筋，尤其冬天容易喉嚨不好容易咳嗽的人，多吃栗子能夠清痰補腎。

6. 紅棗：

小雪天吃紅棗補中氣，除此之外，還能滋養全身、補足氣血。

7. 南瓜：

冷冷的天可以多吃南瓜，可以補中益氣，同時南瓜具有果膠，也是保護腸胃的最佳食材，只要冬天腸胃顧得好，還能達到排毒的效果。

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「小雪」5個不該做的事

1. 等太陽升起再外出

不論是老人家，或者體弱多病的人，千萬不要在清晨外出，容易著涼受凍，最好是可以等太陽出來，溫度上升再外出。

2. 不宜肉食與燥熱食物過量

冬天不宜食用過量肉類，以防血酯過高，以免引發中風危機。另外，太過燥熱食物如：辣椒、麻辣火鍋要適量，以免心血管收縮太快導致胸悶，體內熱散不佳引發上火問題。

3. 避免過度飲酒

天氣逐漸寒冷，過度飲酒容易腦部血液循環欠佳，誘發呼吸中風危機。

4. 不要緊閉窗門

「小雪」建議不要緊閉窗門，因為冬天氣溫濕冷，緊閉門窗容易造成空氣不流通，讓人頭昏不適。

5. 戶外運動不宜過晚

這個季節氣溫容易驟變，運動不宜過量，也不要太晚運動，以免流汗又吹到寒氣，引起筋骨酸痛或者感冒。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「小雪」來了！7個必吃的食物，5個最不該做的事！】

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