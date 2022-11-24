飲食熱話｜即食麵調味包幾時加？一眾網友熱議更分享金城武式煮法

現代人生活忙碌，即食麵是沒空下廚時最方便快速填飽肚子的選擇之一。但要煮出一碗滿足自己味蕾的美味即食麵，每個人的做法都有些許差異。就有情侶為了放調理包的時間點吵了起來，也掀起先下與後下對味道有何影響的熱烈討論。



「剛跟男友發動了泡麵（即食麵）之戰，就為了料理包應該要先加還是後加吵起來。」台灣一名女網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」發文，講到她打算倒調理包時被男友阻止，說要等麵泡好再加料才會夠味，但她認為應該先加才會讓麵更入味。後來雖然靠猜拳決定用她的方式泡即食麵，但還是想請大家評評理，到底哪種做法比較好吃？

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對此問題，網友紛紛貢獻自己的意見，一派認同發文者應該「先加」，「調味料要泡開才會好吃，有些人是最後加，那只有氣味，味道則比不上泡開的」、「有酒精包的我才會後加，因為希望吃到酒味重一點，其他調味包都先加麵比較入味」、「先撕開一小角，把調理包的醬汁倒出來跟麵一起煮，讓麵能吸收醬汁的味道，要起鍋前再把剩下的料倒進鍋中復熱」。

但「後加」派也不甘示弱的講出自己的一套理由，「以前打工在吧台跟廚師學煮泡麵，順序是先丟麵後再打蛋再加調味包。因為要先把麵煮開才容易入味，調味料在後加才會比較香，一開始加水滾太久香氣容易跑掉」、「用泡的話，是先把麵泡軟再倒調理包，因為調理包是冷的，先倒下去水溫就不夠燙了」。還有人是折衷做法，「粉類先倒半包（會先把有紅蘿蔔丁的挑起來先丟進去），滷煮麵，後再加剩下半包，添香與調味」。

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有網友則分析先加與後加對湯頭的影響，「調味料先加，整體味道比較溫和，融合在一起了；後加，調味料的味道會較突出」、「粉包後加你會發現比較重口味，但先加就變剛好，因麵把一部分的鹽味吃進去了，但湯變淡，一起吃變剛好，若想吃湯濃的，後加就對了」。

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另有對麵條較講究的網友表示，「先加油包，水很快就滾了，要大火下麵大火滾麵才會Q，很重要。」還有人分享金城武在電影《喜歡你》的即食麵理論，片中指出「即食麵在3分鐘煮透，但將透未透時麵才最彈牙」，而他是分兩階段加水，第一泡先稍微泡軟麵體後倒掉，加入調味包拌勻後第二次沖水，等待1分鐘立即食用。

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