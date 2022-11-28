酸梅妙用｜鬆肉辟魚腥4大神奇妙用 梅乾降血壓放飯盒多1步更殺菌
「食酸梅乾變超人！」相信小時候有睇過卡通片《IQ博士》的你都會對這句話有印象，酸梅乾在日本人飲食中十分普遍，你見到坊間有梅乾飯糰、便當等等就知道，原來酸梅對健康有不少益處，而把它加到飲食中，更有其他神奇功效！
日本節目《日常生活長知識》到和歌山縣走訪種梅專家，分享了不少與酸梅有關的實用知識，原來酸梅可以消除疲勞、增進食欲、促進碳水化合物代謝及加強肝功能等，他們除了會浸泡梅酒、製作梅子醬等，烹調其他食物時亦會把梅乾一併加進去，不為調味，而是為了利用其酸性成分產生化學作用，以下就介紹酸梅的4個妙用。
（1）酸梅防止飯盒變壞
日本節目《健康カプセル!ゲンキの時間》（J2節目《埋嚟睇體》）就曾解釋過，做飯盒時加入梅乾能殺菌，因為梅乾裡的檸檬酸具很高殺菌效果。不過，化驗所做了一項實驗，於放入金黃葡萄球菌的培養皿中再加梅乾，在35度的環境下擺放24小時，結果發現只有梅乾四周的金黃葡萄球菌沒有發育，梅乾觸碰不到的範圍則變了色，即代表細菌再度發育。醫生推論出，梅乾只有在接觸到的地方才能發揮殺菌效果；為了解決這個問題，建議將切碎梅乾拌勻在飯盒內。除了便當，也有許多人用梅乾做飯糰，在日本賣到成行成市，是相當常見的口味。
（2）蒸魚加酸梅辟腥
香港人蒸魚習慣加薑、葱等辟腥，原來日本人則會加酸梅，這個說法並非冇根據。武庫川女子大學生活環境學部川村雅夫教授指，魚有腥味的成分是鹼性，而酸梅當中的酸性成分，正好中和酸味。
（3）煮肉加酸梅更易腍
煮肉時加入酸梅，原來更易煮軟，因為酸性成分可防止肉變硬，酸性作用令肉的肌肉組織產生縫隙，肉更易吸水，從而變軟，即使對雞柳、牛柳等脂肪較少的肉類，都能起作用。
（4）煮薯仔加酸梅防止煮爛
日本人常煮薯仔燉肉，一般烹煮時間都比較長，容易將薯仔煮到溶溶爛爛。不過，只要加入酸梅，其酸性可令薯仔的果膠難以進行分解，防止薯仔煮爛，下次大家燜牛腩等也可試試。
同場加映：酸梅降血壓等4大益處
除了在飲食上的妙用，酸梅乾本身也有不少健康益處，每日食2粒左右就最好。眾所周知梅乾含有的鹽分比較多，身體攝取過多鹽分會引致高血壓及水腫，不過和歌山縣立醫科大學宇都宮洋才準教授指，梅乾中的鹽分原來不會引致高血壓，反而有助預防高血壓。除此之外，教授更研究出梅乾內其他成分都對身體有正面影響。
梅乾4大健康益處：
（1）預防高血壓及血管老化
（2）抑制血糖上升
（3）燃燒體內脂肪細胞
（4）有助抑制幽門螺旋菌
資料來源：《日常生活長知識》