酸梅妙用｜鬆肉辟魚腥4大神奇妙用　梅乾降血壓放飯盒多1步更殺菌

「食酸梅乾變超人！」相信小時候有睇過卡通片《IQ博士》的你都會對這句話有印象，酸梅乾在日本人飲食中十分普遍，你見到坊間有梅乾飯糰、便當等等就知道，原來酸梅對健康有不少益處，而把它加到飲食中，更有其他神奇功效！



日本節目《日常生活長知識》到和歌山縣走訪種梅專家，分享了不少與酸梅有關的實用知識，原來酸梅可以消除疲勞、增進食欲、促進碳水化合物代謝及加強肝功能等，他們除了會浸泡梅酒、製作梅子醬等，烹調其他食物時亦會把梅乾一併加進去，不為調味，而是為了利用其酸性成分產生化學作用，以下就介紹酸梅的4個妙用。

（1）酸梅防止飯盒變壞

日本節目《健康カプセル!ゲンキの時間》（J2節目《埋嚟睇體》）就曾解釋過，做飯盒時加入梅乾能殺菌，因為梅乾裡的檸檬酸具很高殺菌效果。不過，化驗所做了一項實驗，於放入金黃葡萄球菌的培養皿中再加梅乾，在35度的環境下擺放24小時，結果發現只有梅乾四周的金黃葡萄球菌沒有發育，梅乾觸碰不到的範圍則變了色，即代表細菌再度發育。醫生推論出，梅乾只有在接觸到的地方才能發揮殺菌效果；為了解決這個問題，建議將切碎梅乾拌勻在飯盒內。除了便當，也有許多人用梅乾做飯糰，在日本賣到成行成市，是相當常見的口味。

日本人在飯盒中加酸梅，可防止變壞，但醫生建議把酸梅切碎與飯拌勻較好。（節目截圖：《日常生活長知識》）

日本人包飯糰時，也慣性加酸梅乾。（資料圖片/歐嘉樂攝）

（2）蒸魚加酸梅辟腥

香港人蒸魚習慣加薑、葱等辟腥，原來日本人則會加酸梅，這個說法並非冇根據。武庫川女子大學生活環境學部川村雅夫教授指，魚有腥味的成分是鹼性，而酸梅當中的酸性成分，正好中和酸味。

煮魚時加入酸梅，原來有助辟腥。（節目截圖：《日常生活長知識》）

（3）煮肉加酸梅更易腍

煮肉時加入酸梅，原來更易煮軟，因為酸性成分可防止肉變硬，酸性作用令肉的肌肉組織產生縫隙，肉更易吸水，從而變軟，即使對雞柳、牛柳等脂肪較少的肉類，都能起作用。

雞柳、牛柳等，加酸梅去煮，原來更易煮腍。（節目截圖：《日常生活長知識》）

（4）煮薯仔加酸梅防止煮爛

日本人常煮薯仔燉肉，一般烹煮時間都比較長，容易將薯仔煮到溶溶爛爛。不過，只要加入酸梅，其酸性可令薯仔的果膠難以進行分解，防止薯仔煮爛，下次大家燜牛腩等也可試試。

酸梅的酸性成分，能防止薯仔煮爛。（節目截圖：《日常生活長知識》）

武庫川女子大學生活環境學部川村雅夫教授從食物科學角度解釋酸梅用途。（節目截圖：《日常生活長知識》）

同場加映：酸梅降血壓等4大益處

除了在飲食上的妙用，酸梅乾本身也有不少健康益處，每日食2粒左右就最好。眾所周知梅乾含有的鹽分比較多，身體攝取過多鹽分會引致高血壓及水腫，不過和歌山縣立醫科大學宇都宮洋才準教授指，梅乾中的鹽分原來不會引致高血壓，反而有助預防高血壓。除此之外，教授更研究出梅乾內其他成分都對身體有正面影響。

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梅乾4大健康益處：



（1）預防高血壓及血管老化

（2）抑制血糖上升

（3）燃燒體內脂肪細胞

（4）有助抑制幽門螺旋菌

資料來源：《日常生活長知識》