大雪養生｜潤燥補腎素湯2推介　3款簡單飲品薑黃奶肉桂茶活血保暖

今年12月7日是大雪，大雪為二十四節氣之一。天氣明顯地逐轉寒冷，空氣更加乾燥。大雪養生飲食着重保暖及潤燥，推介2款大雪湯水及3款簡單的保暖飲品有助身體產熱。



大雪養生重保暖潤燥

香港冬天不比西北天氣嚴寒，進補以平補為主。從中醫觀點來說，人體的頭、胸、腹、腳四部位最易受寒邪侵襲，要加強保暖。長者出門時戴帽保暖頭顱，避免因受寒出現頭痛或頭暈，早上待日出後才離開被窩，別太早起床，以免清晨起來未現陽光，仍是低溫赤寒。至於飲食上要重視養腎、養陰，適合吃黑色、啡色或黏稠的食物，如黑芝麻、黑豆、栗子、合桃、玉竹、淮山等。此外，適當的平補促進新陳代謝，改善怕冷畏寒的體質。

人體的頭、胸、腹、腳四部位最易受寒邪侵襲，要加強保暖。（Unsplash）

玉竹沙參圓肉湯潤燥止咳

中醫認為肺與大腸息息相關，肺有足夠的滋潤可止咳，潤腸通便。水分足，皮膚不易乾燥。用玉竹、北沙參、淮山、圓肉、合桃及無花果煲湯，助養陰、益氣、生津、潤燥。

玉竹沙參圓肉湯（尹嘉蔚攝）

潘仲恆中醫師對「玉竹沙參圓肉湯」之食用建議︰

有養陰、健脾及降燥之效，如陰虛咳嗽，乾咳無痰，口乾便秘的人士適宜飲此湯。

如外感咳嗽者，痰多者不宜，脾胃虛弱、容易泄瀉者亦不宜。可一周飲用一次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



按圖有食譜︰

素四臣湯保暖健脾

四臣湯（四神湯）為中藥藥膳，「四臣」即淮山（山藥）、蓮子、芡實與茯苓，許多人用薏仁取代茯苓來減少藥材味，或另加薏仁煲湯。四臣湯的湯料皆是平和的材料，以輔助性質為主，助健脾、益肺、補腎。在冬天流感季節中飲用，有助增強免疫力，對抗病邪。

素四臣湯（尹嘉蔚攝）

楊恩劍寧中醫師對「素四神湯」食用建議︰

「素四神湯」健脾胃、補腎、利濕。經常感冒、病後正氣虛、脾胃氣虛、體格瘦弱、大便溏薄等適合飲用，也適合大眾，一星期可服兩至三次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



按圖有食譜︰

除了湯水，簡單的暖身茶可考慮用肉桂、薑黃等香料沖泡。

取少量肉桂促血液循環

肉桂能促進血液循環，但比較燥烈，運用肉桂以取香味及少量為主，忌多！肉桂粉用0.5至1克已足夠，肉桂枝則可用1條來煲水。不過，容易口苦燥熱、情緒焦燥的人，不宜用肉桂，避免不能入眠。孕婦、皮膚過敏易紅，或陰虛火旺易有暗瘡及喉嚨痛患者等也要慎服。肉桂飲品亦不可長期飲用，喝了一、兩天後宜暫停一星期才服。相關文章︰肉桂水果茶改善手足冰冷 肉桂蘋果卷小心愈吃愈熱氣

肉桂蘋果茶

材料：肉桂粉1克、蘋果1個、熱水250毫升

做法：蘋果剁成果蓉放入杯內，加肉桂粉拌勻後，沖熱水完成。

肉桂蘋果茶（iStock）

肉桂香橙茶

材料：肉桂粉1克、橙1個、熱水250毫升

做法：鮮橙切片放入杯，加肉桂粉，沖熱水完成。

薑黃奶加黑胡椒暖身

薑黃奶又稱「黃金奶」，薑黃粉親脂，因此搭配含油脂的飲料會更易溶解，例如牛奶、豆漿、杏仁奶等。據《中國藥典》記載，薑黃性溫，有破血行氣、通經止痛、活血化瘀之效。跟肉桂類似，陰虛火旺者，易口臭熱氣、經血多人士、孕婦不宜用薑黃。相關文章︰【薑黃】秋冬暖身抗癌緩經痛助入眠 增強吸收識食必加黑胡椒！

薑黃奶

材料：薑黃粉1克、牛奶或植物奶1杯（250毫升）。

做法：將薑黃粉加入杯內，倒入奶，用微波加熱飲品，參考用中高火（600W）/高火（800W）加熱1至2分鐘，按需要自行調整功率及時間。灑少許黑胡椒完成，黑胡椒有助提升身體吸收薑黃素。

薑黃奶（iStock）

參考資料︰HEHO