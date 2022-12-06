街市熱話｜魚缸放豆卜之謎？李彩華解釋關鍵用途肥豬肉代替都得！

大家逛街市時，有沒有見過魚檔有些缸會擺放豆卜呢？有網民就對這個情況十分疑惑，上網求解，結果一堆搞笑答案出現，不知孰真孰假。記者就特此訪問了香港海鮮聯合總會主席李彩華，他指豆卜並不是用來餵魚，而是有重要作用，若不用豆卜，也有魚檔會用肥豬肉代替。



有網民在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」出Post，指自己在街市見到魚缸裡放了幾件豆卜，於是問：「想請問魚缸水面上，放豆卜有什麼作用的？」網民相當日踴躍回答，但答案以搞笑居多，包括：「呃鬼食豆腐，呃魚食豆卜」「提你燜魚腩加豆卜好味啲」「人死咗掉西瓜，魚死後掉豆卜，阿彌陀佛善哉善哉！」「啲魚唔識游水，所以畀個水泡佢」「我仔有問過我，我答佢係魚糧」「我問過魚檔個阿姐，佢話係裝飾喎」「沖涼點解放鴨仔？」「有條魚跳河自盡，村民擔心河入面有其他魚蝦食佢所以用豆卜投入河中，自始成為習俗」

當然，都有人認真回答，指這些豆卜是為了吸泡，水缸會打氣，太多泡或會擋住客人視線，看不清楚魚，豆卜的油分正好破壞泡泡表面的張力平衡，使氣泡爆破。究竟這個說法是否屬實呢？記者訪問了香港海鮮聯合總會主席李彩華，他說魚缸放豆卜是十分常見的做法，豆卜的作用是把水淨化。他說：

魚同海鮮養喺個缸度，會有血水，形成一層泡，黐住個缸周邊會搞到好污糟。豆卜就係吸走啲污糟嘢，咁缸水就乾淨晒。

豆卜本身很油膩，但李彩華就說，這個做法不會令魚變油變髒，此外也有魚檔會擺肥豬肉，用途跟豆卜一樣。

豆卜的作用原來極之關鍵，負責把水淨化。（網上圖片）

他又補充，有些賣蟹的檔口，會在缺底擺沙蜆或甲殼類海產，因為蟹本身有蟹春及其他髒物排出，令水變得混濁，蜆就專門把這些髒物吸掉。