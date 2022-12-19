蛋糕鬆軟貼士｜蛋糕加2種材料鬆軟濕潤　煎班戟從此蓬鬆不扁塌！

蛋糕、班戟要好食，最首要必須鬆軟。其實兩者的基本材料都是雞蛋、麵粉等，性質十分類似，有日本節目就教路，整蛋糕和班戟若要口感蓬鬆，就要加2種材料！



日本節目《生活小貼士》請來有「複製大介」之稱的專家神還原大阪名店的「堂島卷」，堂島卷是先焗起一層蛋糕，再捲住極濃厚的忌廉餡。蛋糕必須保持濕潤鬆軟才好味，他就分享了獨門秘技，在粉漿中加入2種材料，原來就能做出完美口感，這個方法亦適用於班戟。

左邊是名店的堂島卷，而右邊是複製大介的版本，賣相近乎一樣，而堂島卷Fans試食後也完全分不出來。（節目截圖：《生活小貼士》）

蛋糕班戟鬆軟秘密：蛋黃醬

複製大介的蛋糕粉漿，首先有蜂蜜、牛奶、蛋、低筋麵粉和糖粉，先在蛋白中加入砂糖， 打發至挺身後放在旁邊備用，而蛋黃中亦加入砂糖，攪拌至顏色變白後，加蜂蜜和牛奶。此時，可以再加一種關鍵材料——蛋黃醬。

蛋黃醬能使粉漿膨脹，蛋糕變得鬆軟。（節目截圖：《生活小貼士》）

複製大介解釋，蛋糕本身不夠鬆軟，是因為提煉小麥粉的過程中，會產生「麩質」這種堅硬的蛋白質，使粉漿很難膨脹。但是如果麩質遇到水和油混合的物質後就會變軟，換言之只要在粉漿裡加入一些混合了醋和油的蛋黃醬，就能做出口感鬆軟的蛋糕。同理，在班戟粉漿裡加蛋黃醬，就可以做出更鬆軟的班戟。

左邊的班戟，粉漿沒有蛋黃醬，右邊的則有，厚度差異十分明顯，而右邊的吃起來也會較蓬鬆。（節目截圖：《生活小貼士》）

蛋糕班戟鬆軟秘密：生粉

此外，原來單用低筋麵粉並不夠，另外要加生粉。生粉不會在提煉過程產生令粉漿變硬的麩質，跟麵粉一齊用，亦有助口感更鬆軟。他建議低筋麵粉和生粉攪勻後過三次篩，再加入蛋黃攪拌，最後才加蛋白，蛋糕的粉漿就做好了。

低筋麵粉和生粉混合使用，亦是蛋糕鬆軟的秘密武器。（節目截圖：《生活小貼士》）

蛋糕濕潤秘密：蒸氣

接著便把蛋糕和班戟分開講講，因為蛋糕需要焗，而班戟主要都會煎，兩種烹調方式都有不同的竅門。先講蛋糕，如果直接焗會比較乾，用蒸氣焗爐效果最理想。不過，由於不是每個人家裡都有蒸氣焗爐，複製大介建議可模擬它的環境，把水倒入耐熱容器，連同焗盤一同放入焗爐便可。這樣使水分蒸發，減慢蛋糕變乾的速度，只需將粉漿置於攝氏180-190度的焗爐，焗約9分鐘即成。

焗蛋糕時把水倒入耐熱容器，連同焗盤一同放入焗爐，能減慢蛋糕變乾的速度。（節目截圖：《生活小貼士》）

蛋糕出爐後放涼並蓋上濕毛巾，能防止濕潤口感流失。 （節目截圖：《生活小貼士》）

班戟濕潤秘密：牛油

倘若你煎班戟的話，他建議在班戟快熟的時候加一塊牛油，讓班戟吸收，口感會更濕潤更好。

煎班戟的美味秘訣，原來是牛油。（節目截圖：《生活小貼士》）

忌廉輕盈秘密：植脂忌廉、煉奶

很多人都關心如何做出美味的忌廉餡，因為忌廉一般容易給人膩滯感。想打出口感輕盈、奶味濃郁的忌廉，材料原來是：淡忌廉、砂糖、牛奶、植脂忌廉，動物忌廉口感濃厚，但植物性則口感較輕盈。此外，加2、3滴煉奶原來更能突出奶味，既有奶香又不會蓋過蛋糕的味道，把忌廉塗抹在蛋糕，捲起再冷藏1小時，撒上糖粉，堂島卷即大功告成！

用植脂忌廉，能減輕忌廉膩滯度。（節目截圖：《生活小貼士》）

資料來源：《生活小貼士》