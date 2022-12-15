去漬貼士｜簡單1招去掉鍋具茶杯咖喱薑黃漬　簡單衞生靠梳打粉！

煮完咖喱的鍋、載過薑黃奶的杯，都有一共通點，鍋及杯變黃！一個簡單方法立即清洗乾淨，黃漬無所遁形。

攝影︰尹嘉蔚



咖喱搭配雞、牛、蛋、蔬菜都適合，超市買到的各種咖喱塊及咖喱醬，方便又快捷，不用自己從頭調製。咖喱中有薑黃粉，令煮完咖喱有一個大煩惱，就是要清洗變黃的鍋，而且咖喱還黏在百潔布上。但只要在清洗煮完咖喱的鍋前多做1步，馬上可洗得乾淨。

煮完咖喱的鍋令人頭痛，如何清潔才輕鬆？（尹嘉蔚攝）

清潔煮完咖喱的鍋

將半杯水約125毫升倒進鍋裡（按鍋的尺寸大小調整水量），加梳打粉約1/2茶匙，並開火將水煮至微滾，即可熄火。將鍋移到洗碗槽，勿將鍋裡的水倒掉。戴上洗碗手套保護雙手，利用廚房紙巾跟鍋裡面的水來擦拭黏在鍋上的咖喱。咖喱被擦拭後，可直接用百潔布和洗潔精清洗，立即洗乾淨，咖喱也不黏在百潔布上，如此一來更衛生。

按圖睇示範有徹底清洗咖喱漬貼士︰

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與此同時，此法也適用於載過薑黃奶的杯。

薑黃奶「黃金奶」驅寒保暖

冬天飲薑黃奶可助驅寒保暖，薑黃奶又稱「黃金奶」，薑黃粉親脂，因此搭配含油脂的飲料會更易溶解，例如牛奶、豆漿、杏仁奶等。據《中國藥典》記載，薑黃性溫，有破血行氣、通經止痛、活血化瘀之效。跟肉桂類似，陰虛火旺者，易口臭熱氣、經血多人士、孕婦不宜用薑黃。

冬天飲薑黃奶可助驅寒保暖。（尹嘉蔚攝）

【薑黃奶】

材料：薑黃粉1克、牛奶或植物奶1杯（250毫升）

做法：將薑黃粉加入杯內，倒入奶，用微波加熱飲品，參考用中高火（600W）/高火（800W）加熱1至2分鐘，按需要自行調整功率及時間。灑少許黑胡椒完成，黑胡椒有助提升身體吸收薑黃素。

清潔載過薑黃奶的杯

不過，飲完薑黃奶之後杯邊、杯底留下一片黃漬。同樣可利用熱水、梳打粉來清潔。

飲完薑黃奶之後杯邊留下薑黃漬。（尹嘉蔚攝）

在豉油碟裡放入梳打粉約1/2茶匙，注入熱水拌勻。將廚房紙浸入並吸收梳打粉水，沾濕後便敷在有黃漬的杯邊上與杯底內。敷約5分鐘，然後輕輕擦拭，馬上乾淨，污漬已全部轉移到廚房紙了。

按圖睇示範有徹底清洗薑黃漬貼士︰

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不論咖喱或是薑黃漬，也要盡快清洗，污漬才不因時間推移而侵蝕鍋、杯、碟及各器具的物料上，否則會加重清洗難度。