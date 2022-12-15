食物冷知識｜薄荷糖會引發口臭？營養師揭7大易造成口臭食物

疫情期間，幾乎一整天都需要佩戴口罩。長時間下來，很明顯能感受到自己的口氣，很多人因此才發覺自己有口臭的問題。關於口臭的成因，有營養師指出，其實造成口臭的因素有非常多，除了個人衛生習慣和疾病的影響，也有很多情況是飲食導致，只要注意一些容易引發口臭的食物，就能夠減緩。



台灣營養師余朱青先前就在FB發文，盤點一些容易造成口臭的食物。像是肉類、酒精飲料、甜食等等，另人意外的是，許多人以為可以用來讓口氣清新的薄荷糖，居然也有可能引起口臭。

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肉類蛋白質產生氨氣 是口臭來源

台灣余朱青營養師指出，若是食用太多肉類，攝入過多身體來不及吸收的蛋白質，在分解的過程就會產生氨氣，正是口臭的氣味來源之一。另外，在享用完大魚大肉後，留在口腔內的殘渣，在被細菌分解的過程中會產生可揮發的硫化物，也容易造成口臭。

酒精阻礙唾液分泌 易造成口臭

營養師也提到，因為酒精利尿，會造成身體缺水，進而阻礙唾液分泌，因此過度飲酒容易引發口臭。從健康角度來看，酒精熱量非常高，本身就不宜過度飲用。而若想避免口臭的發生，建議在喝酒的過程中多補充水分。

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薄荷糖無法清新口氣 反而易導致口臭

許多人在發現自己有口臭時會吃薄荷糖，以為薄荷的清香可以改善口氣。但營養師在文中指出，大多數的薄荷糖都含有糖分，而細菌分解糖的過程一樣會產生硫化物，造成口臭。因此千萬不要以為吃薄荷糖可以使口腔清新，只要是含糖的食物都應該少吃。

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綠茶、香菇、辛香料和奇異果 可改善口臭

台灣余朱青營養師也列出許多可改善口臭的食物供大家參考。例如綠茶的兒茶素可減少口腔中細菌，去除不好的口氣；香菇中的香菇多醣體，可抑制口中牙菌斑；辛香料如芥末，其成份也可抑制口腔中細菌；富含維他命C的食物如奇異果，所含的維他命C、酵素、多酚及膳食纖維，都有助於消除口臭。

另外，像黑木耳、昆布、海帶芽、大豆這類富含膳食纖維的食物，也都對消除口臭有幫助。只要在飲食方面多加注意，就能有效改減口臭問題。

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