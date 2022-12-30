飲食熱話｜燒臘店夠污髒才好吃？原因惹熱議網友揭店內2處一定黏

台灣除了有在地美食，還有日式、韓式、美式、泰式等料理，其中港式燒臘也受到不少人喜愛。



不過，日前（27日）一名台灣網友在網路上發文，表示大部分燒臘店的環境衛生都不太好，而貼文曝光後也掀起討論，有人指出「燒臘店的地板和桌椅一定是黏的」。

燒臘店弄乾淨很難嗎？按圖看清網友討論！👇👇👇

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日前台灣一名網友在PTT上以「燒臘店弄得乾淨一點很難嗎？」為題發文，原PO認為大多數的燒臘店都很噁心，店裡面看起來油油的，像是地板很髒、牆壁很髒，或是料理台一堆油垢。原PO坦言明明有看過很乾淨的燒臘店，「不知道為什麼大部分都這麼髒，燒臘店弄得乾淨一點很難嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「廚房不要放在外面就不會髒了」、「擦完桌子的抹布接著擦菜刀」、「很難，要用乾淨花的時間成本可以賣你200（台幣）」、「肉一定要直接掛在人行道曬」、「乾淨的真的難吃，沒騙你」、「有些燒臘就喜歡隔透明玻璃，讓你清楚看到裡面環境多噁」、「通常路邊愈舊愈髒的店面，就會愈多人光顧」。

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也有網友開玩笑表示，「燒臘店的地板和桌椅一定是黏的，真神奇」、「乾淨不好吃，髒才是醍醐味」、「看起來到處都油的那種才好吃」、「就像吃麵沒老闆的大拇指就是少一味」、「肉有肉汁和油才好吃，有油就會髒，不油不髒的燒臘店沒吃的價值」、「油膩膩才是美味的來源」、「地板黏不了老鼠，沒資格叫燒臘店」。

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