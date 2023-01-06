袋裝意粉｜保存不當易發霉　1招打開包裝袋取出封存超方便附7食譜

袋裝乾意粉，你會如何開封？從頂部位置剪開膠袋？但剩下的意粉要重新封好，袋口卻又短了一截，用夾又不是，橡筋箍又不是，需用膠紙完全密封才有安全感！其實，只要把開封的習慣改一改，便能輕鬆處理，簡單實用，為何我竟然想不到？

攝影：鄒家鳳



頂部剪袋口 過貼難封存意粉易傾瀉

用不完的意粉，若沒有妥善存放，容易發霉。包裝意大利粉，一包約500克，每次吃75-100克，也要分5-6次，剩下的須封口儲存，若你已剪開頂部袋口，會發現因為意粉太長，袋子太貼，而不能再摺，夾子也未必派上用場；若袋口太大，取意粉時一不小心，意粉還會傾瀉而出，有點狼狽！

一般人都會從意粉袋的頂部剪開，但因為剪過的膠袋短了，重新封存時有點困難。

有人甚至因為袋子難以處理，而選購盒裝意粉。一個膠袋竟會如此令人煩惱！「職業整理收納講師木子」於小紅書中，便分享了一個非常簡單的方法，解決了取出和存放的問題，我也來實試一下，果然是個聰明的做法。

按圖看包裝意粉易取易封存的開封方法：

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包裝袋側面下刀 易取易存

說穿了其實很簡單，便是從包裝袋的側面下刀，剪出開口，從旁取出所需的意粉分量，之後便可把剩餘的意粉捲起，用橡筋一箍便成。木子甚至還把剪出來的長型膠袋條充當繩子，圍上一圈打結，什麼工具也不用。

正確儲存意大利粉方法

乾意粉開封後，必須妥善存放，遠離潮濕地方，封好袋口後，再放入密封盒子，儲存在陰涼位置，包裝上的賞味期限是以未開封計算，因此宜盡快吃完。

7大意粉食譜 一星期天天不同風味

要把開封了的意粉盡快吃掉，最好天天炮製出不同款式，讓人百吃不厭。不妨參考以下7款食譜，讓你的意粉菜單上多添風味，一星期七天不重複，天天新款。

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