團年開年飯食譜｜自煮賀年菜式迎龍年　肉類/海鮮/時蔬30款做節菜

距離新年大年初一不足一個月，這段日子忙着準備團年菜、開年菜，但一講到要動手做賀年菜，新手可能頭都大埋，以為要雕龍雕鳳，由早上忙到夜晚先煮得出一餐飯！其實非也，不少上得大枱的團年飯菜式未必如你想像中複雜，以下就介紹30道簡單煮到的做節菜式，有肉類、海鮮、海味和蔬菜，總有幾款啱你口味，不妨學煮幾味來送虎迎兔，新一年食到肥肥白白又健康！



肉類——氣炸蜜汁叉燒、脆皮燒肉、南乳蓮藕燜豬手、芥蘭金銀腸炒飯、鮑魚煎焗雞、電飯煲蒸雞、玫瑰豉油雞、鮑魚冬菇燜雞

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海鮮——黃金魚肉卷、清蒸石斑、豉汁蒸白鱔、茄汁蝦、蔥油蝦、黃金蝦、蒜蓉蒸開邊蝦、椒鹽瀨尿蝦、薑葱炒蟹、蒜蓉粉絲蒸扇貝、陳皮蒸鮑魚、黃金鮑魚、蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌

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【鮑魚食譜】黃金鮑魚多做1步香口彈牙 鹹蛋黃醬起沙掛汁靠2招！

【海鮮食譜】蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌鮮甜爽彈 只需1個簡單步驟免吐沙

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海味——蜜汁煎金蠔、髮菜蠔豉燜冬菇、海參魚肚燜冬菇、冬菇燜花膠

【蜜汁煎金蠔食譜】肥美金蠔當造 15分鐘閃亮上桌

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【髮菜蠔豉燜冬菇食譜】發財好市賀年菜！以形補形防脫髮添潤澤！

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【海參魚肚燜冬菇食譜】矜貴賀年菜簡易經濟版 低脂養顏增免疫力

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【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

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時蔬——西蘭花炒帶子、瑤柱扒豆苗、螺片扒生菜、蟹肉蛋白扒豆苗、蟹黃豆腐煲

【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜

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【瑤柱扒豆苗食譜】冬天做節必吃當造豆苗 想菜葉翠綠光澤有辦法

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