鹽去污貼士｜7種污漬用鹽洗　陳年咖啡漬砧板地毯菜汁異味速消失

如果食用梳打粉是清潔神隊友，鹽也是清潔污漬的好幫手。鹽對不少污漬都有清潔效用，7種常見的用品污漬及身體污垢，不妨用鹽清洗乾淨及用於身體美容。



鹽可清潔7種污漬 去咖啡漬效果佳

鹽在烹飪料理中擔當重要的角色，為食物加入鹹味、提升糖的甜味、保持鹽焗菜式的熱度等。鹽與食用梳打粉有一個共通點，在家居清潔上一樣是清潔的「神隊友」，幫助解決污漬斑斑的煩惱。例如是清潔木砧板、有咖啡或茶漬的杯等。日本家務網站講解以下有７種污漬，可用鹽來清潔洗擦。

木砧板

木製的砧板較難清潔，亦不可放入洗碗機，不妨在砧板上撒些鹽，然後用檸檬擦拭，可去除較頑固的污漬，看起來像新的一樣乾淨。

用完的在砧板，在上面撒鹽，然後用檸檬擦拭清潔。（Ｕnsplash）

咖啡或茶漬

用梳打粉之外，更方便的可考慮用鹽來清潔咖啡、茶漬。將濕布蘸一些鹽，用它來擦拭污漬，幾秒之內輕鬆抹淨陳年的咖啡漬。此外，若配合檸檬一齊洗杯，感覺杯子煥然一新。

按圖看用鹽、濕布去除咖啡漬的示範︰

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如果閣下的咖啡杯實在太多陳年舊漬，非常污糟，介紹一個更好的方法給大家。利用潔具孖寶，梳打粉及白醋，可合併用也可單獨用，去污效果出色。花少少氣力捽幾捽已奏效，若兩者雙劍合璧更讓污跡無所遁形，並未如坊間指如果梳打粉與白醋結合使用，屬弱鹼性的梳打粉，混合酸性的白醋會抵銷清潔效力。

按圖看舊杯變新杯「魔術」，梳打粉及白醋可作「清潔劑」的原理︰

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水漬

廚房鋅盤、水龍頭常有鈣化了的水漬，用半個檸檬和鹽，然後在有水漬的表面摩擦去除。

排水管

用一點鹽倒入排水管，然後用溫水徹底沖洗2分鐘去污。

地毯污漬

鹽擅長吸取污垢，如果不小心將液體食物灑在地毯上，立即在污漬上撒鹽，這樣可以更容易地去除污漬。

如果不小心將液體食物灑在地毯上，立即在漬上撒鹽會更易除污。（iStock）

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汗漬

鹽和熱水會使衣服上的汗漬變得不那麼明顯，將4湯匙鹽與1公升溫水混合，用來浸泡T恤、底衫。

身體舊角質

用鹽代替磨砂膏，去除皮膚的舊角質。舉例將100 克海鹽與100 毫升杏仁油或椰子油混合，加入幾滴精油自製磨砂膏。

參考資料︰ティップアンドトリック