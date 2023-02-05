減肥｜低醣vs.低脂哪個更有益健康？研究揭這種飲食法能減肥控糖

網路上流傳著許多號稱對健康有好處的飲食法，其中2種飲食模式受到大量討論，分別是低醣（低碳水化合物）飲食法和低油（低脂肪）飲食法。



《內科醫學年鑑》（Annals Of Internal Medicine）就發表了一篇關於此2者究竟誰更有益健康的研究。研究顯示，低碳水高脂肪（LCHF）、卡路里不受限制的飲食方式，在減肥和控制血糖方面，比高碳水低脂肪飲食（HCLF）模式表現更好。

相關文章：減肥｜年紀漸大新陳代謝慢？12種「燃燒系」食物吃蛋增30%代謝率👇👇👇

+ 22

糖尿病友分2組進行實驗 低醣飲食效果更勝還能改善脂肪肝

該研究一共有100多名第2型糖尿病患者參與，並且對他們進行了隨機對照試驗，研究期間包含6個月的介入性措施研究以及3個月的追蹤研究。研究人員表示，與高碳水化低脂肪（HCLF）組比起來，熱量不受限制的低碳水高脂肪（LCHF）組的第2型糖尿病患者，在血糖控制和體重方面，有更大的臨床具體改善。有鑑於全球有超過4.8億人受到第2型糖尿病的影響，這項研究結果顯得非常重要。

另外值得一提的是，大約有一半的糖尿病患者同時患有非酒精性脂肪肝（NAFLD），最終會導致肝硬化並讓肝臟失去正常功能。而據媒體報導，之前的研究表示，減肥能更好地控制糖尿病並改善非酒精性脂肪肝；而減少碳水化合物的攝取，則可以改善血糖。

相關文章：減肥｜肚餓時先忍耐一陣再進食？輕斷食6招助瘦身兼減輕腸胃負擔👇👇👇

+ 8

2飲食法皆有助健康 提高好膽固醇、降低三酸甘油脂術

研究結果還發現，低醣飲食組的糖化血色素（hemoglobin A1c）比低油飲食組減少了 0.59%，與另一組相比，低醣飲食組的體重也減輕了大約3.81公斤、也減去了更多身體脂肪和腰圍。

另外，在6個月的介入性研究結束時，2個組別的參與者，都有更高的高密度脂蛋白膽固醇（好的膽固醇），以及更低的三酸甘油脂。

延伸閱讀：

呼吸影響情緒！ 透過冥想練習「腹式呼吸」可減輕焦慮

改善齒列不正的好處 同時讓顳顎關節疼痛症狀得以緩解

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」