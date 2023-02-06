早餐咖啡｜咖啡因攝過量骨鈣流失快影響身高！3類人慎飲日限多少?

不少人會將咖啡、茶代替水，帶有味道之餘又有提神作用。但正正因為含有咖啡因，並非每人都適合飲用。以青少年為例，長期攝取過多咖啡因會影響骨鈣流失或導致長不高的情況出現。



成人每日2杯美式熱咖啡 已達建議上限

咖啡因是天然的提神劑，會刺激中樞神經系統，讓人更警醒，並能減除痛感和增加肌肉耐受度。縱然咖啡因有提神之用，但多喝或損身體健康。據歐盟食品科學專家委員會評估指出，建議一般成年人每日的咖啡因攝取不宜超過400毫克。以咖啡連鎖店的中杯裝美式熱咖啡為例，每杯約含176毫克咖啡因。換句話說，一般健康的成年人每日不宜喝超過2杯，但不同咖啡豆來源及咖啡烹煮方式，均會影響咖啡因的含量。

雖然咖啡有提神作用，但並非每人都適合飲用。（Fer Stein/Unsplash）

3類人不宜喝咖啡 青少年過量飲用影響身高

即使咖啡因是天然的提神劑，但對於3類人來說是不宜飲用，即使飲用也應在建議範圍的分量內飲用。台灣營養師李芷薇於媒體報道中指孕婦、18歲或以下的青少年及長者應避免飲用咖啡，以青少年為例，咖啡因會加重發育中孩童的神經、大腦以及骨骼發育問題。研究顯示，長期攝取咖啡因的小孩，骨鈣的流失速度比沒喝咖啡的小孩來的快，導致長不高。

12-18歲青少年日限一杯咖啡 免損骨質礙長高

李芷薇補充，青少年並不是指10歲或以下，而是18歲或以下均屬青少年類別。她指即使是18歲，其骨骼仍在發育中，因此建議愈遲接觸咖啡因愈好。若然需飲用的話，美國兒科學會（AAP）建議，12至18歲青少年每日咖啡因攝取量在100毫克以下，大約是1杯約236毫升的咖啡。

請按圖看3類人不宜喝咖啡及注意事項：

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孕婦上限每日200毫克以下 過量或影響胎兒健康

根據衞生防護中心資料顯示，婦女懷孕期間是可以喝咖啡的。但同時亦有研究發現大量攝取咖啡因會令子宮和胎盤血管收縮，影響胎兒供血，從而延遲發育，或會透過血液傳給胎兒，干擾到神經發展，嚴重或會增加流產和嬰兒出生體重過輕等問題。

美國國家衛生研究院（NIH）研究指在懷孕期間體內有低量咖啡因的女性，所生的孩子身高比起體內沒有咖啡因的孩子來得矮，身高差距從4歲開始顯現並持續到8歲。美國婦產科醫學會建議孕婦每日咖啡因攝取量控制在200毫克以下，大約是1-2杯250毫升的一般咖啡。

婦女懷孕期間是可以喝咖啡的，建議每日咖啡因攝取量控制在200毫克以下。（Shutterstock）

長者飲用或會出現頻尿失眠

攝取咖啡因後，發揮其最佳效能是喝完一小時後，約4-6小時後身體已經排除一半的咖啡。但整體大約40小時身體才會代謝完200毫克的咖啡因。不過每人的身體反應不同，因此，對於長者來說，攝取咖啡因或會出現頻尿、失眠的情況，早上飲用相對較佳。

咖啡因並不只出現在咖啡飲品中，茶、可可、碳酸飲品及能量飲料也含有咖啡因。香港社區營養師協會會員註冊營養師（澳洲）陳智衡曾接受訪問指成人飲用咖啡並沒有傳聞般不健康，謹記遵守3要點亦是可飲用的。

1. 切忌過量

2. 確保水分和鈣質攝取足夠

3. 減少加入糖分及奶類



香港社區營養師協會會員註冊營養師（澳洲）陳智衡曾接受訪問指咖啡裡也有其他元素如維他命B5、鉀質、以及抗氧化物等。（Fahmi Fakhrudin/Unsplash）

資料來源：衞生防護中心、健康醫療網、台灣衛生福利部、