口罩令取消｜疫情沒落真復常？重溫那些年搶菜囤糧5大抗疫現象
討論區近兩日熱話，大家沸沸揚揚討論今日（1/3）口罩令解除，有幾多人還會戴口罩？
網民幽默「女神」到末日、男人記得剃鬚、除罩露真樣需要勇氣云云，不少人更各出奇謀思考囤積的口罩可如何處置？當過濾紙、倒湯倒醬隔油脂、載消臭劑擺雪櫃、洗油膩膠盒、接動物便便…千奇百趣。無論如何，口罩令解除，彷彿站上新里程碑，三年抗疫路似乎終點在望。那些年市民、街坊、主婦們的抗疫日常，或遭逢「突變」搶糧、搶菜、買完菜到訪超市及街市後不停消毒，以下5大「往時抗疫日常」大家印象仍深刻嗎？
1.搶空超市貨架
那時在新冠肺炎陰霾下，香港市民不敢對疫情鬆懈，除了搶購口罩及消毒用品之外，超市食品亦成目標。尤其想到會足不出戶，也能獲取溫飽的食品。碗麵、杯麵、麵包、蛋糕、餅乾、米、意粉、室溫牛奶、罐頭湯、新鮮蔬菜、瓜果、雞蛋、冰鮮肉、急凍肉和水餃被搶成「緊急糧」，網民笑稱為「動態清零」。
按圖看疫下搶空超市貨架情況：
2.囤糧食捱貴價
新冠肺炎爆發初期，市民蜂湧到超市搶購食物及日用品，一度促發「搶購潮」，熾熱的銷情同告反映在超市貨品的價格上，消委會2021年曾公布年度超市價格調查，檢視兩間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，近六成半超市貨品的平均售價升幅超越整體通脹，罐頭、急凍食品和食米的升幅最顯著。相關新聞︰消委會︳30款超市日常食品疫市加價 長城牌火腿豬肉罐頭搶貴3成、巿民囤糧罐頭價升 豆豉鯪魚每罐逾30元？ 識格價隨時慳逾一成
3.買完餸勤消毒
疫情歷5波，禁堂食令食肆餐廳受當其衝，大家開始習慣食外賣，或自己買餸煮飯，但人人擔心超市、街市貨品、膠袋、手推車、雪櫃手把被「摸過晒」，當時又有報導指食品包在運輸過程受病毒污染，病毒又會存活物件表面數天不死，弄致人心惶惶、勤消毒。當時節目香港科技大學化學系研究助理教授張栢恒博士在《東張西望》受訪時就指，病毒在低溫的情況下存活性比起高溫較大，建議雪櫃常清潔，如果受病毒污染的食品包放入了雪櫃，病毒或可生存1個月。相關新聞︰Omicron｜第5波一觸即發禁晚市堂食14日 超市防疫5招食物點消毒?蔬果表面疑播病毒 進食前必做2件事降毒菌不宜偷懶
4.變身疫境廚神
由於「禁堂食」，大家自然回家煮飯，當時超市、街市人山人海，恰好與食肆成強烈對比。大家由簡單煮兩餸一湯，到各自研習食譜，氣炸鍋焗叉燒、燒雞、燜排骨…日日新鮮、月月精進，慢慢都煮出九大簋。Youtuber、KOL、藝人齊齊日日開爐煮，加上三大免費電視台日播夜播烹飪節目如《疫境廚神》、《疫境中的餐桌》、《健康食平D》…2021年TVB更曾傳出要推「限廚令」，TVB大股東直言「不能老是天天在做菜」。相關新聞︰TVB推「限廚令」僅《煮場爭霸》添食
5.抗疫茶風行
除了煮菜做飯，主婦、主公照顧一家大細健康，當中不乏參考坊間建議煲「抗疫茶」︰連花清感茶、抗疫雙花飲，媒體亦常訪問中醫有關治未病、增強體質食療、益肺食物建議等，中醫診療風行。相關報導︰抗疫茶雙花飲大熱 中醫︰香港人多體質寒涼少飲為妙
哪些地方無須戴口罩？
市民在室內、戶外，以及公共交通工具上均無須佩戴口罩。
哪些地方須戴口罩？
醫院、老人院等高風險場所負責人可以行政指令要求在場人士或訪客佩戴口罩。