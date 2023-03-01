口罩令取消｜疫情沒落真復常？重溫那些年搶菜囤糧5大抗疫現象

討論區近兩日熱話，大家沸沸揚揚討論今日（1/3）口罩令解除，有幾多人還會戴口罩？



網民幽默「女神」到末日、男人記得剃鬚、除罩露真樣需要勇氣云云，不少人更各出奇謀思考囤積的口罩可如何處置？當過濾紙、倒湯倒醬隔油脂、載消臭劑擺雪櫃、洗油膩膠盒、接動物便便…千奇百趣。無論如何，口罩令解除，彷彿站上新里程碑，三年抗疫路似乎終點在望。那些年市民、街坊、主婦們的抗疫日常，或遭逢「突變」搶糧、搶菜、買完菜到訪超市及街市後不停消毒，以下5大「往時抗疫日常」大家印象仍深刻嗎？

1.搶空超市貨架

那時在新冠肺炎陰霾下，香港市民不敢對疫情鬆懈，除了搶購口罩及消毒用品之外，超市食品亦成目標。尤其想到會足不出戶，也能獲取溫飽的食品。碗麵、杯麵、麵包、蛋糕、餅乾、米、意粉、室溫牛奶、罐頭湯、新鮮蔬菜、瓜果、雞蛋、冰鮮肉、急凍肉和水餃被搶成「緊急糧」，網民笑稱為「動態清零」。

當年疫情剛發生，超市內的米被搶空。（尹嘉蔚攝）

按圖看疫下搶空超市貨架情況：

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2.囤糧食捱貴價

新冠肺炎爆發初期，市民蜂湧到超市搶購食物及日用品，一度促發「搶購潮」，熾熱的銷情同告反映在超市貨品的價格上，消委會2021年曾公布年度超市價格調查，檢視兩間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，近六成半超市貨品的平均售價升幅超越整體通脹，罐頭、急凍食品和食米的升幅最顯著。相關新聞︰消委會︳30款超市日常食品疫市加價 長城牌火腿豬肉罐頭搶貴3成、巿民囤糧罐頭價升 豆豉鯪魚每罐逾30元？ 識格價隨時慳逾一成

消委會公布2020年度超市價格調查，檢視本港兩間大型連鎖超市共230項貨品的總平均售價，近六成半貨品的平均售價升幅超越整體通脹。（消委會圖片）

3.買完餸勤消毒

疫情歷5波，禁堂食令食肆餐廳受當其衝，大家開始習慣食外賣，或自己買餸煮飯，但人人擔心超市、街市貨品、膠袋、手推車、雪櫃手把被「摸過晒」，當時又有報導指食品包在運輸過程受病毒污染，病毒又會存活物件表面數天不死，弄致人心惶惶、勤消毒。當時節目香港科技大學化學系研究助理教授張栢恒博士在《東張西望》受訪時就指，病毒在低溫的情況下存活性比起高溫較大，建議雪櫃常清潔，如果受病毒污染的食品包放入了雪櫃，病毒或可生存1個月。相關新聞︰Omicron｜第5波一觸即發禁晚市堂食14日 超市防疫5招食物點消毒?蔬果表面疑播病毒 進食前必做2件事降毒菌不宜偷懶

新冠肺炎疫情期間，在選購蔬果或肉類時，坊間有不少迷思及謬誤，擔心食物表面的病毒存活問題。（資料圖片）

4.變身疫境廚神

由於「禁堂食」，大家自然回家煮飯，當時超市、街市人山人海，恰好與食肆成強烈對比。大家由簡單煮兩餸一湯，到各自研習食譜，氣炸鍋焗叉燒、燒雞、燜排骨…日日新鮮、月月精進，慢慢都煮出九大簋。Youtuber、KOL、藝人齊齊日日開爐煮，加上三大免費電視台日播夜播烹飪節目如《疫境廚神》、《疫境中的餐桌》、《健康食平D》…2021年TVB更曾傳出要推「限廚令」，TVB大股東直言「不能老是天天在做菜」。相關新聞︰TVB推「限廚令」僅《煮場爭霸》添食

（《疫境廚神》FB群組截圖）

5.抗疫茶風行

除了煮菜做飯，主婦、主公照顧一家大細健康，當中不乏參考坊間建議煲「抗疫茶」︰連花清感茶、抗疫雙花飲，媒體亦常訪問中醫有關治未病、增強體質食療、益肺食物建議等，中醫診療風行。相關報導︰抗疫茶雙花飲大熱 中醫︰香港人多體質寒涼少飲為妙