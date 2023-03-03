蔬菜保鮮｜椰菜買回家總是很快腐爛？日本主廚教一妙招多放一個月
撰文：聯合新聞網
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椰菜（高麗菜）買回家，菜葉很快腐爛怎麼辦？一名日本餐廳的主廚便在Twitter上發文，分享一簡單妙招，照著做就能讓椰菜保持長達一個月的清脆口感。
而該推文被Facebook粉絲專頁轉發後，也讓許多台灣網友感到吃驚，表示「原來可以這樣！」
按圖看清日本主廚分享如何保存椰菜！👇👇👇
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一名日本的餐廳主廚在Twitter發文，分享保存椰菜的妙招，表示只要將牙籤插入椰菜的芯，椰菜就能保持一個多月的清脆口感。該名主廚同時說明原理，指出椰菜、萵苣、大白菜等蔬菜被採收仍會繼續生長而導致腐爛，而插上牙籤此方法，便是用於防止它們生長。
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推文被台灣的「iCook愛料理」Facebook粉絲專頁轉發後，也引來許多網友驚訝表示「長知識了」、「真的嗎？明天買一顆試試看」、「謝謝分享」、「這原理是讓椰菜覺得自己沒死」、「原來可以這樣！」。也有網友分享保存椰菜的經驗，「我把芯挖掉塞廚房紙巾後，把紙巾整個噴濕，之後放進密封袋可以多放半個月」、「（芯）直接切十字就好了，之前看日本節目有教」。
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