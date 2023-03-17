雞翼食譜｜蝦膠釀雞翼簡單2步輕鬆去骨　簡單1招釀蝦膠乾淨不黏手

蝦膠釀雞翼，沒什麼難度，最大挑戰是雞翼去骨，完整不破皮。第一次做，只為定格影片效果有趣而嘗試，做起來原來並沒想像中困難，新手一學就懂！



拍攝：潘樂文

剪接：吳梓翹

雞翼花樣多多，瑞士雞翼、可樂雞翼、鹹蛋黃雞翼、花雕雞翼、椒鹽雞翼、蝦醬雞翼....釀雞翼也有，明太子釀雞翼、芝士釀雞翼等，我們介紹了許多，今天主角是蝦膠釀雞翼，當中我還作了新嘗試，雖被眾人反對，但我還是很好奇效果如何，蝦膠釀雞翼與可樂雞翼結合，會是怎樣的化學作用？

雞翼、蝦膠、可樂的化學作用

明白反對原因：可樂帶甜，蝦膠與甜味不配。

由於釀入的是蝦膠，需要徹底煮熟，一般都會用油炸或烤焗，但我又不想，覺得熱氣又油膩，想用燜煮方式，所以選了用可樂慢慢煮，我還加了少少冰糖營造潤澤效果。若不喜歡帶甜的蝦膠釀雞翼，可以省掉可樂，像肥媽般油炸，或者不釀入蝦膠也可。

釀蝦膠一唧搞掂 乾淨方便

肥媽用手把蝦膠釀入，但新手未必能控制自如，因此我把蝦膠放進唧唧袋，或密實袋也可捲成錐形，像唧泡芙忌廉般唧進雞翼內，非常方便，乾淨俐落。

把蝦膠放入唧袋或用密實袋代替，像唧泡芙忌廉一樣，釀蝦膠很方便。

1分鐘雞翼去骨

至於最難部分雞翼去骨，其實說起來也非常簡單，一兩分鐘KＯ一隻。

按圖看去雞翼骨歩驟：

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雞翼有兩條骨，先在頭尾兩端的兩條骨中間剪開。剪刀插進雞翼，沿着雞骨，貼着骨的部分剪，直至兩條骨也骨肉分離。可嘗試拉出雞骨，若仍有黏着的情況再剪，直至完全拉出。

蝦膠釀雞翼食譜

健康小貼士：