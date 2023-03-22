薯片食譜｜跟法廚學做免油炸Shake Shake薯片　不失敗2重點記得洗

薯片，是眾人的comfort food，好煩、好得閒，都想吃幾塊療癒心情，但總嫌包裝薯片味太濃、油太多，罪惡感太重。有次無意間發現一位靚仔主廚教一次過自製5款口味薯片的視頻，免炸免油煙，Shake Shake搞掂，決定一試。以為氣炸鍋會更方便？誰知...

攝影：鄒家鳳



想吃自家風味的薯片，原來很容易，擁逾90萬粉絲的「專業法餐主廚廣坦」在小紅書分享用焗爐的製法，炮製了5款不同味道的薯片，看他試吃時口裡發出吱吱咋咋的清脆聲音，就知薯片非常鬆脆，於是照辦煮碗。

按圖看自製Shake Shake薯片免油炸做法：

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Shake Shake薯片2大重點 要洗要薄

薯仔切片，不僅要愈薄愈好，最重要還需均勻，邊薄邊厚，或一塊厚一塊薄，都會影響受熱情況，結果有些燶有些未熟。若自問刀功不好，不妨使用削皮器，為免損手還可用叉子固定薯仔，便萬無一失。

第2個重點，便是用清水沖掉薯仔的澱粉質並印乾，愈乾身薯片愈鬆脆，焗薯條也是同樣道理。之後放油放鹽拌勻，再在焗爐紙上排列整齊，不要堆疊，便可入爐焗了。但也因應焗爐大小或火力調節，主廚教190°C焗爐，焗15分鐘，我用了18分鐘。待涼後便可選擇自己喜歡的調味粉，放入袋一起Shake Shake。我用了芝士粉、孜然粉、黑椒粉、咖喱粉...，試完我還是最喜歡只放少許鹽的原味，其次是芝士粉。

焗薯片一樣可以很鬆脆。

氣炸薯片大考驗？

本來以為氣炸鍋比焗爐方便，又上下通風，效果會更好，誰知正因內置風扇，一關爐薯片便不受控地亂飛，完成打開，薯片已亂作一團；清洗鍋具時，更發現有塊黏在內鍋頂部發熱線，2塊跌在內鍋底，焦燶變黑。

按圖看氣炸薯片後果：

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焗爐大小也有別！

焗爐大一些，發熱線沒那麼貼近食物，不易焦燶。若爐較小，火力或須調低一點，視乎不同焗爐而定。留意顏色，變深的都已焗透，很鬆脆；白色或仍透明的，表示未完全熟透，需再焗1-2分鐘左右。

味道確實比買回來的包裝味精薯片原汁原味，嚐到真正薯仔香，但不耐放，要快快吃！