蔬果冷知識｜盤點15種最乾淨蔬果　營養師教這樣做避吃到殘留農藥

每日攝取足夠的蔬菜、水果，才能維持身體日常所需的營養，不過有些蔬果因農藥殘留過多，導致失去原本的營養價值，營養師就根據美國非營利環保組織整理出了可食用的最乾淨蔬果。



美國非營利環保組織EWG15日最新公佈15種乾淨蔬果 （Clean Fifteen），也就是農藥殘留較少的，台灣營養師程涵宇在Faceboook為大家整理好，擔心農藥殘留，家中有兒童、孕婦、肝腎功能不佳的民眾可以作為日常採買參考。牛油果和甜粟米是最乾淨的農產品，並且將近65%的乾淨水果和蔬菜樣品沒有檢測到農藥殘留。

15種最乾淨蔬果（按圖看清👇👇👇）

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這次公布的美國2023年蔬果農藥，結果是EWG針對美國農業部、食品藥物管理局最新的水果和蔬菜檢測數據分析。抽樣了46種水果和蔬菜，樣本數46569，美國農業部在測試前對農產品樣品有洗過（進行去皮、擦洗和清洗），食品藥物管理局在測試樣品前僅去除污垢，即使經過這些步驟，結果仍發現有251種不同農藥。

程涵宇表示，農藥對人體危害依種類不同，攝取過量會中毒，長期累積會造成肝腎負擔；毒性不利兒童健康，可能釀成荷爾蒙失調、癌症，或對腦部發展及神經系統造成傷害。哈佛大學的研究表明，食用農藥殘留量高的水果和蔬菜可能會降低食用水果跟蔬菜的好處，包括預防心血管疾病和死亡率。可以多挑選乾淨蔬果排行內的吃，但還是希望蔬果能夠多元多樣化的攝取。

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程涵宇解釋，七大類蔬果這樣洗，流水邊沖洗邊浸泡共15分鐘，烹煮蔬菜時將鍋蓋打開，幫助減少農藥殘留。

1. 葉菜類：切除根部，每片撕下清洗凹面處。

2. 甜椒、茄子等果菜類：流動水沖洗後切除蒂頭

3. 苦瓜等瓜菜類：以流動水沖洗，拿小毛刷輕刷凹面處，最後切除蒂頭。

4. 椰菜、大白菜等包葉菜類：去除外葉，每葉剝離，以流動清水清洗每一葉片。

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5. 豌豆、四季豆等豆菜類：以流動清水清洗，最後在剝除頭尾及老絲。

6. 提子、士多啤梨等漿果類（連皮吃）：流動水清洗每一顆果實後再去除蒂頭。

7. 有果皮的水果例如柑橘、梨子、香蕉、熱情果（皮不吃）：切水果之前、去外皮之前，水果一定要先洗，較能避免去皮剝皮的時候不小心農藥沾染到果肉。

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