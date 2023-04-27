清潔豉油漬｜倒瀉豉油落麖皮椅　專家教用洗潔精清潔皮革3大忌！

要買新家具，很多人都會首選皮革，時尚又有格調。不過皮革萬一染污，就不容易清洗，早前有網民在Facebook專頁《家居裝修分享谷》帖文，表示自己不小心將豉油倒在麖皮具上，求網友分享去除污漬建議，專家有什麼意見？



早前有網民在Facebook專頁《家居裝修分享谷》上帖文，表示自己不小心弄污麂皮傢具，並詢問網友清洗的意見。（圖片來源：Facebook專頁@家居裝修分享谷）

忌用酸性或鹼性清潔劑 免損皮革表面

麖皮是皮革的一種，若然錯用清潔劑，就有機會傷害皮革表面。裝修學院校長鄧世民（Simon）表示，所有皮革是動物的毛皮經過處理後的製成品，任何酸性或鹼性的清潔劑都會破壞皮革表面，除了專用的皮革清潔劑外，中性的清潔劑都可用於清潔皮革上的污漬。

清潔麖皮傢具要小心，避免傷害皮革表面。（Unsplash）

麖皮清潔3大忌 最簡單用洗潔精！

若然麖皮沾上污漬，就要小心處理。Simon表示，清潔時要謹記3大忌。第一要防止污漬擴大，第二避免用酸或鹼性清潔劑，酒精也不可，最後不要用過濕的布清潔皮革表面，避免發霉。

按圖看清潔皮革3大忌及正確方法：

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一. 防止污漬擴大



Simon表示，以網友的豉油漬為例，首先要控制好污漬的「受災」範圍。若然立即用布大力清潔皮革表面，有機會將污漬推開，不單令範疇擴大，甚至有機會將表面的豉油帶到更深入的位置，到時候就更難完全清走所有污漬。他說，最理想的方法是用乾布將表面的豉油吸走，減少污漬進一步擴大。

二. 避免用酸/鹼性清潔劑及酒精



當污漬停止擴散之後，就應該立即用清潔劑去除表面上的污垢。Simon表示，一般洗潔精適合用於皮革上，只要點少量洗潔精在麖皮上，然後用微纖布在污漬上輕輕打轉，再用乾布吸走污漬。他說：「無論是酸性、鹼性抑或酒精都絕不適合，因為它們的成分都會破壞皮革表面，令皮革變得暗啞。」

三. 勿用過濕布避免發霉



Simon建議可用微纖布代替一般毛巾作清潔，因為微纖布的抓污力更強，可以抓住污漬，清潔效果更佳。此外，清潔時應避免使用過濕的布抹拭，除了因為污漬會化開之外，同時霉菌會在濕潤的皮革表面上滋生，發霉的皮革就更難清潔了。

皮革專用清潔劑 一般家具店有售

雖然以上方法都有機會清潔到皮革上的污漬，不過最理想是用皮革專用的清潔劑，不會傷害皮革表面之餘，起漬能力亦較其他清潔劑優勝，一般皮革專用清潔劑都可在家具店中找到。若想皮革家具更耐用，用家就要定時除塵，和用清水輕輕清潔即可。

Simon表示，最理想的方法是用皮革專用的清潔劑，不傷皮革之外起污漬的能力較強。（網上圖片）