廚房蟲患｜渠口惹大量蚊滋入屋！炸彈膠紙封口無效專家教4招滅蟲

氣溫回升，加上天氣潮濕，不時下雨，昆蟲大軍已經悄悄殺到埋身。近日，有網友於Facebook群組《家居裝修分享谷》發文，表示家中出現大量「蚊滋」，從廚房的去水口飛進屋內，就算後來用膠紙封住去水口，但依然無阻它們飛進家中。究竟這些「不速之客」是什麼？又有什麼方法對付？



早前有網民分享帖文，表示家居有不明昆蟲出現，詢問其他網友解決的辦法。（圖片來源：Facebook專頁@家居裝修分享谷）

「蚤蠅」常出沒覓食和繁殖的地方

香港夏天天氣潮濕多雨，容易吸引蚊蟲飛入屋。滅蟲專家任永強表示，樓主遇到的昆蟲很大機會是「蚤蠅」，那是蒼蠅的一種，一般會在大量有機物積聚的地方出現，例如浴缸或廚房的去水口、化糞池等，都是它們出沒覓食和繁殖的地方。

蚤蠅的繁殖率高，7-14日就可以由卵孵化成蟲。（網上圖片）

渠口淤塞最啱產卵 膠紙封口都冇用

樓主在帖文中表示，就算用膠紙封住去水口，蚤蠅仍然飛進屋內。任永強表示，如果家中的廚房或浴室渠口有淤塞，蚤蠅就飛入去產卵繁殖，到時候就算封了廚房去水口都無補於事。

孵化期短 一個月可生過百粒卵

與其他昆蟲一樣，蚤蠅的繁殖周期很短，只需要短短7至14日，就可以由卵孵化成蟲，而且每隻雌蟲每次產卵可高達百多粒，2星期後蚤蠅的數目就會幾何級上升，最快一個月全家就會「蟲滿為患」。另外，炎熱的夏天是蚤蠅繁殖的高峰期，若然渠口內累積殘餘的有機物，包括頭髮的碎屑，又或者食物殘渣等，都容易滋生大量蚤蠅。

渠口內的有機物殘渣都是蚤蠅的食物和繁殖點。（圖片來源：淘寶/資料圖片）

專家教1快速處理方法

有網民建議樓主，在住所內放置滅蟲炸彈。雖然這個方法可以一次過消滅大量蚤蠅，不過任永強表示「治標不治本」，因為它們由渠口飛出來，若然不處理渠內的有機物，問題始終存在。任永強建議，樓主可以向渠口噴灑大量殺蟲水，再用膠紙封好約一星期，消滅裡面所有幼蟲之後，再定時將1：99家用稀釋漂白水，或者將洗潔精加水倒入渠內，一方面可以溶解裡面的有機物，同時改變蚤蠅的生存環境。最後，在渠口裝上隔網即可徹底解決問題。

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