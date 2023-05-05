立夏飲食｜益氣溫陽3湯水多吃大棗合桃　中醫教午休養心避免大汗

今年的立夏是5月6日星期六，立夏標誌著春天結束，夏天已經來臨，氣溫逐漸升高，萬物進入高速生長期。夏天屬火，火氣通於心，所以夏季與心氣相通，因此立夏需要「養陽」。註冊中醫師就建議這種天氣要食益氣溫陽的食物，究竟有什麼選擇？



夏天屬火，火氣通於心，所以夏季與心氣相通。為了養護心臟，應該避免大量出汗，因為過度出汗會損傷陽氣。此外，由於午時心經最為當令，所以可增加適當的午休來保養心臟。午睡一般以半小時至一小時為宜，即使無法入眠，閉目養神也非常有益。

因為夏天屬火，火氣通於心，所以夏季與心氣相通。(envato)

入夏後，香港天氣漸變炎熱。不少人會進食寒冷食物或吹大冷氣降溫。但梁楚凝中醫師不建議用這個方式降溫，因為生冷寒涼食物會損傷脾胃陽氣。夏季應適當吃一些溫性的食物，來溫補體內耗損的脾胃陽氣。尤其是陽虛體質的人，可以多吃益氣溫陽的食物如大棗、合桃等。

中醫主張「春夏養陽，秋冬養陰。」何謂養陽？夏天宜養護心臟，避免大量出汗，因為過度出汗會損傷陽氣。 註冊中醫師梁楚凝

請按下圖睇中醫師推薦的2種立夏消暑解熱湯水：

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增酸減苦 補腎助肝

立夏時節，自然界的變化是陽長陰消。春夏交替，相對於人體臟腑，此時肝氣逐漸減弱，心氣逐漸增強，因此食物原則是增加酸味，減少苦味，補腎助肝。天氣逐漸變熱後，人體出汗多易耗損津液（水分），可以適當地食用一些酸味食物，如番茄、檸檬、草莓、葡萄、山楂、菠蘿等。酸性食物具有收斂作用，既可以預防過多流汗而損傷氣陰，又能生津解渴，促進胃腸消化。