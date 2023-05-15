番薯營養｜番薯通便助減重、護眼？這樣吃更健康1類人注意食用量

撰文：健康2.0
出版：更新：

番薯是我們常見的食物，近年因為運動健身風氣興起，大家開始注重健康的飲食來取代來路不明的減肥藥。

中醫師指出，番薯有助於減重及排便，還有大量的β-胡蘿蔔素可以護眼，如果連皮吃，還能攝取到更多的膳食纖維。

番薯好處與營養有哪些？（按圖👇👇👇）

+13

相關文章：番薯營養｜花青素助抗癌膳食纖維穩定血糖　番薯發芽能吃嗎？

番薯營養多　還能促進消化道健康

台灣中醫師張宏銘指出，「番薯」是根莖類植物，主要的營養價值有碳水化合物、鉀、鈉、磷、維他命C、膳食纖維。其中維他命C可以幫助鐵質的吸收，而膳食纖維是不可溶性纖維，可以促進腸胃消化道健康。另外，番薯因為有大量的膳食纖維會被咀嚼的比較久，比較容易感到飽足感，能避免暴飲暴食。

相關文章：番薯冷知識｜紅肉黃肉6種番薯營養比併　防便秘選哪款配1物更有效👇👇👇

+16

從中醫看「番薯」

張宏銘說明，以中醫觀點來看番薯，它可以補中和血、益氣生津、寬腸胃、通便秘，其歸脾經、腎經，性味甘平，是很不錯的滋補食材。同時，番薯也含有不少的β-胡蘿蔔素，胡蘿蔔素在人體內會轉化成維他命A，可以預防及改善乾眼症、夜盲症、或視網膜黃斑部的病變等，對於保護眼睛有很大的幫忙。

番薯連皮吃　能攝取更多膳食纖維

張宏銘表示，番薯的升糖指數較米飯、薯仔低，可以調節血糖，避免血糖波動幅度大，能延緩血糖上升。在吃番薯時最好是連皮一起吃，因為皮有更多膳食纖維，但如果是烤的就不建議連皮吃，因為烤過的皮表面可能產生烤焦的黑色斑點，吃下去反而吃進毒素。

相關文章：入廚貼士｜蒸番薯香甜必勝5秘技　點擺放水溫幾度蒸番薯最甜？

+11

腎臟病患者需注意食用量

番薯的營養價值很高，以簡單的方式烹調就能攝取最多營養，例如蒸、煮最好，要少用油炸來烹調，以免吃進更多油脂。需要注意的是，番薯富含澱粉，需要注意食用分量，最好減少平常正餐的米飯和麵食作為替代，來控制總澱粉攝取量。另外番薯的鉀含量高，有腎臟疾病的患者需要注意食用量。

食物安全｜花生番薯發芽還能吃？台農委會列9種發芽食物可吃清單蔬菜營養｜番薯葉纖維高椰菜3倍！7款燙青菜營養排名哪款最高鉀？防三高飲食｜南瓜番薯半碗可代1/4碗飯　男士3餐這樣吃防三高過胖減肥｜不節食3個月瘦22公斤血壓復正常　午餐吃番薯早餐必有3食物健康飲食｜吃粥易消化對腸胃好？胃酸易倒流忌吃麵包番茄番薯番薯食譜｜地中海焗番薯香鹹甜辣兼備！簡單步驟化身異國料理

延伸閱讀：

減肥時不能吃澱粉？國健署：挑「這種」吃 減重效能提升

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

番薯有什麽營養價值？

「番薯」是根莖類植物，主要的營養價值有碳水化合物、鉀、鈉、磷、維他命C、膳食纖維。其中維他命C可以......詳情請看

中醫角度推薦吃番薯嗎？

中醫觀點來看番薯，它可以補中和血、益氣生津、寬腸胃、通便秘，其歸脾經、腎經，性味甘平，是很不錯的滋補食材。同時......詳情請看

飲食健康資訊
食物營養
食物解碼
健康飲食
都市健康
健康生活
01教煮
健康2.0