番薯營養｜番薯通便助減重、護眼？這樣吃更健康1類人注意食用量

番薯是我們常見的食物，近年因為運動健身風氣興起，大家開始注重健康的飲食來取代來路不明的減肥藥。



中醫師指出，番薯有助於減重及排便，還有大量的β-胡蘿蔔素可以護眼，如果連皮吃，還能攝取到更多的膳食纖維。

番薯好處與營養有哪些？（按圖👇👇👇）

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番薯營養多 還能促進消化道健康

台灣中醫師張宏銘指出，「番薯」是根莖類植物，主要的營養價值有碳水化合物、鉀、鈉、磷、維他命C、膳食纖維。其中維他命C可以幫助鐵質的吸收，而膳食纖維是不可溶性纖維，可以促進腸胃消化道健康。另外，番薯因為有大量的膳食纖維會被咀嚼的比較久，比較容易感到飽足感，能避免暴飲暴食。

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從中醫看「番薯」

張宏銘說明，以中醫觀點來看番薯，它可以補中和血、益氣生津、寬腸胃、通便秘，其歸脾經、腎經，性味甘平，是很不錯的滋補食材。同時，番薯也含有不少的β-胡蘿蔔素，胡蘿蔔素在人體內會轉化成維他命A，可以預防及改善乾眼症、夜盲症、或視網膜黃斑部的病變等，對於保護眼睛有很大的幫忙。

番薯連皮吃 能攝取更多膳食纖維

張宏銘表示，番薯的升糖指數較米飯、薯仔低，可以調節血糖，避免血糖波動幅度大，能延緩血糖上升。在吃番薯時最好是連皮一起吃，因為皮有更多膳食纖維，但如果是烤的就不建議連皮吃，因為烤過的皮表面可能產生烤焦的黑色斑點，吃下去反而吃進毒素。

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腎臟病患者需注意食用量

番薯的營養價值很高，以簡單的方式烹調就能攝取最多營養，例如蒸、煮最好，要少用油炸來烹調，以免吃進更多油脂。需要注意的是，番薯富含澱粉，需要注意食用分量，最好減少平常正餐的米飯和麵食作為替代，來控制總澱粉攝取量。另外番薯的鉀含量高，有腎臟疾病的患者需要注意食用量。

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