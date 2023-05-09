健康飲食｜盤點5族群必吃營養素　營養師：餐餐外食族要補充魚油

隨著人們健康意識抬頭，對營養素的攝取也愈發注重，民眾會透過均衡飲食來獲得足量的營養，也會選擇搭配保健食品補充個別營養素，無論是在減肥、減脂還是健身，兼顧均衡飲食，補充足夠的營養才能維持正常的生理機能。



台灣營養師彭逸珊在Facebook粉專「愛健康營養師 珊珊」發文分享，平常會補充的保健食品，包含：葉黃素、膠原蛋白、魚油、B雜及維他命D。不過她表示，B雜與身體能量運用及代謝有關，與提神並無直接相關。因此補充B雜時，記得要吃早餐，若無能量就沒後續利用的問題。

5族群必吃營養素（按圖看清👇👇👇）

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1. 電子產品重度使用者──葉黃素：上班用電腦工作、下班看電視及用平板追劇。除了晚上睡覺的6至8小時，其餘16小時都與電子產品為伍，不可忽略葉黃素。可透過羽衣甘藍、番薯葉、菠菜及山茼蒿等食材來補充。

2. 追求澎潤肌膚者──膠原蛋白：每天3000至5000毫克的膠原蛋白，搭配維他命C、玻尿酸或神經醯胺等複方，是保養肌膚的入門款。另外，彭逸珊提醒，膠原蛋白沒有素食來源，不要被話術了。

哪些食物含有膠原蛋白？（按圖看清👇👇👇）

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3. 餐餐外食族──魚油：魚油除了能平衡發炎反應外，也能助眼睛保養及調節血脂肪，屬於多功能的營養素。可以透過三文魚、秋刀魚、鯖魚及柳葉魚（多春魚）等來補充。

4. 上班好累族──B雜：B雜與身體能量運用及代謝有關，與提神並無直接相關，所以民眾早上補充B雜時，記得要吃早餐，沒有能量自然沒有後續利用的問題。B雜可從豆魚蛋肉類及全穀類食物補充。此外，彭逸珊解釋，維他命B2本身屬於螢光黃色，尿液不黃不等於有吸收，如沒有添加B雜，尿液就不會變黃。

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5. 曬不到太陽族──維他命D：許多民眾下班時天已黑，許多上班族每天幾乎沒有時間曬到太陽。對此，彭逸珊表示，易缺乏維他命D，建議可從曬乾的香菇、三文魚及蛋黃等來攝取。

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