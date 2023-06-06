電飯煲保養｜內膽塗層剝落會致癌？唔用得？專家解謎教3正碓用法

米飯是亞洲人的主要食糧，每家每戶都有一個電飯煲「看門口」。不過，每種電器使用一段時間之後，或多或少都會出現折舊或破損。早前，有讀者留言，指家中使用不足3年的電飯煲，內膽出現塗層剝落，擔心進食煮出來的米飯會影響健康或致癌。究竟塗層剝落的電飯煲還可以用嗎？如何可以避免剝落？



讀者表示，電飯煲內膽使用一段時間後，塗層有開始剝落。（圖片由讀者提供）

電飯煲內膽塗層是什麼？

塗層會否「食壞肚」？首先要了解電飯煲內膽的構造。香港理工大學食品科學及營養學系客座副教授梁嘉聲博士表示，市面上的電飯煲內膽一般都以鋁製造，並噴上一層塗層，防止黏底。他補充，塗層是一種叫聚四氟乙烯（PTSE）的塑料，除了用於電飯煲的塗層外，亦會用於平底鑊的塗層。

電飯煲最高溫僅達100°C 距離溶點有段距離

雖然梁博士表示塗層是由塑料製成，不過他坦言市民毋須過分擔心，「PTSE進入人體後並不會被人體吸收，並會自然排出。雖然PTSE在高溫的情況下，有機會釋出有毒物質，不過電飯煲最高溫僅達攝氏100度，距離溶點約攝氏350度仍有一段距離，所以在正常使用的情況下，就算塗層剝落進食後都不會對人體溝成危險。」不過，他指平底鑊亦有使用PTSE塗層，若然任由平底鑊乾燒，溫度高過350°C就會有機會釋出毒素，所以他建議用平底鑊煮食時要小心。

為了避免黏底，電飯煲設有PTSE塗層，雖然容易受各種因素影響而剝落，不過專家表示不會被人體吸收。（資料圖片/林勇攝）

避免塗層剝落 做足以下3點

塗層不會有害人體，不代表可以亂用電飯煲，因為塗層剝落得愈厲害，黏底的情況就愈嚴重。想延長電飯煲內膽的使用壽命，就要做足以下3點：

按圖看延長內膽使用壽命的方法：

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第一：忌用後立即用冷水清洗

塑料塗層容易受溫度影響而剝落，所以每當用完電飯煲，都不宜立即用冷水清潔。在熱脹冷縮的原理之下，塑料塗層很容易會整塊剝落。

最理想的方法，是在用後電飯煲後，在室溫放置一段時間，讓內膽的溫度回落後再倒入清水，徹底浸軟餘下的飯粒，最後才用水清潔。

第二：不宜用內膽洗米

不少人都習慣用內膽洗米，貪方便不用額外多清潔一個容器，不過梁博士表示，米粒在內膽內加水攪拌旋轉，會物理性撞擊塗層，令塗層更容易被刮出來。他建議先用其他容器洗米，洗完再倒進內膽加水煮飯，減低塗層被刮掉的機會。

第三：避免使用強鹼清潔劑

除了物理性的損耗，梁博士指塗層對於酸鹼度十分敏感，若然接觸到強鹼清潔劑，塑料塗層就有機會被溶解。不過，一般市面上可以買到的洗潔精都屬於中性清潔劑，毋須過分擔心。