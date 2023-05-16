代糖｜世衛新指引籲勿用代糖減肥！或致糖尿早產增心管病風險

世界衛生組織（WHO）在昨日（15 日）發佈了關於進食非糖甜味劑 NSS（泛指人工代糖，下稱NSS）的最新指南。該報告指NSS不但對控制體重沒幫助，甚至對健康有害。而國際甜味劑協會則對世衛的研究作出回應和反駁，強調NSS是安全且得到認證的，認為世衛的報告在科學上不夠嚴謹，對結論表示失望。



非糖甜味劑NSS ≠ 所有代糖

NSS包括乙酰磺胺酸鉀（acesulfame K）、阿斯巴甜（aspartame）、愛德華甜（advantame）、甜蜜素（cyclamates）、紐甜（neotame）、糖精（saccharin）、三氯蔗糖（sucralose）、甜葉菊（stevia）和甜葉菊衍生物（stevia derivative）。 由於低熱量糖和糖醇（多元醇）是含熱量的糖或糖衍生物，它們不被視為NSS，因此該建議不適用於這些甜味劑。

阿斯巴甜的用途非常廣泛，而最著名的例子就是用來製作無糖可樂（Diet Coke）。（VCG）

世衛：代糖無助減重 更增早產、糖尿、心血管病風險

世衛的新指南明確表示，不要將非糖甜味劑（人工代糖）用作實現體重控製或降低非傳染性疾病（如糖尿病、心血管疾病）的風險。該報告指：「使用人工代糖，對減少成人或兒童的身體脂肪，長期來講，沒有任何好處。」

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NSS 不是必需的飲食因素，也沒有營養價值。人們應該減少飲食中的甜味，改善健康。 世衛組織營養和食品安全主任布蘭卡

只有一類人適宜吃代糖

世界衛生組織指，除了患有糖尿病的患者外，其他所有人都不建議使用人工代糖。根據研究數據顯示，根本沒有證據表明，用人工代糖對成人或兒童的體脂測量有長期益處，相反，若長期使用，更會增加患二型糖尿病、心血管疾病的風險，甚至直接增加成人的死亡率。在部分數據中更表明，因為代糖所潛在的種種不良影響，會增加懷孕期間的早產風險。

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國際甜味劑協會：不承認代糖有益是對公眾的損害

國際甜味劑協會（International Sweeteners Association）在世衛發表指南後不久作出聲明，指世衛的研究建議在科學上不夠嚴謹，亦沒有強而有力的證據基礎，擔心指南會誤導了那些需要控制碳水化合物和糖攝取量的人。

協會強調低熱量/無熱量甜味劑在使用上絕對安全，且已獲得包括歐洲食品安全局在內的所有主要食品安全機構的批准。協會對世衛關於代糖的指南表示失望，指「不承認代糖有益是對公眾的損害」。

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資料來源：世界衛生組織/國際甜味劑協會