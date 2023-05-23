薑黃｜可抗癌抗發炎？醫生稱功效存爭議　高劑量服用可致這些問題

新一代保健寵兒「薑黃」受到廣泛關注，不少研究聲稱薑黃具有抗發炎、抗氧化及抗癌等，不過有醫生表示，薑黃作為保健時品的藥效仍存有爭議，且高劑量的薑黃素可能會導致腹痛、腹瀉等不良反應，有患者就是因為餐餐吃、當補品和點心吃，出現經常腹瀉、腹痛的症狀。



來自台灣的重症科醫生黃軒在Facebook專頁中發文提到，近年來，薑黃作為一種保健食品在全球受到廣泛關注，更有許多研究聲稱，薑黃具有抗炎、抗氧化、抗癌等多種功效；然而，也有研究對這些聲稱提出質疑。醫生解釋，薑黃是一種常見的中藥材，主要成分為薑黃素。

黃軒說，先前就曾遇到一位經常腹瀉、腹痛的病人，一問才知道，原來患者把「薑黃」當作補品，不只餐餐吃，點心也吃，只因她認為「這樣可以排毒殺菌。」薑黃藥效的爭議就在於，生物利用度低，且缺乏臨床證據，還有安全性問題，在正常食用劑量下通常被認為是安全的；然而高劑量的薑黃素可能會導致「腹痛」、「腹瀉」等不良反應，加上部分薑黃保健品的品質參差不齊，可能含有「重金屬」等有害物質。

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黃軒建議消費者在選擇薑黃保健品時，應該注意以下幾點：

1. 選擇含有「黑胡椒素」等增效劑的薑黃產品，以提高生物利用度。



2. 購買正規渠道和知名品牌的薑黃保健品，以確保產品質量。



3. 服用薑黃保健品前，諮詢專業醫生的意見，確保其適用於個人健康狀況。



4. 注意產品的標簽和說明書，了解產品的成分、功能、用法和注意事項。



5. 保持理性的消費觀念，「不要過分依賴薑黃保健品」應保持良好的生活方式和均衡的飲食習慣。



黃軒說明，儘管薑黃在動物和細胞實驗中展示出多種保健功效，但由於生物利用度低、缺乏臨床證據及安全性問題，薑黃作為保健食品的藥效仍存在爭議，建議消費者在購買和使用薑黃保健品時應保持警惕，合理選擇產品，並諮詢專業醫生。

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