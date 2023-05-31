痛風｜減肥太快反令痛風加劇？內臟、肉汁6款高嘌呤食品少吃為妙

不少人因為熱愛珍奶、雞排、啤酒等美食而導致「帝王病」痛風發作。醫生提醒，想避免痛風發作，日常飲食就要注意，最好不要吃海鮮、內臟、動物脂肪等高嘌呤（普林）食物，酒類、含糖飲料、尤其含果糖的手搖飲都要避免，才能免受痛風發作之苦。



台灣花蓮慈濟醫院風濕免疫科醫生潘郁仁指出，痛風是一種急性的關節炎，症狀包括關節紅腫、發熱、劇烈疼痛，主要發生原因是尿酸結晶累積在關節，時間久了甚至引發急性痛風性關節炎、長痛風石。

6項引起痛風的風險因子（點擊下圖看清👇👇👇）

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痛風石通常長在常發作的關節位置，包括手指、腳趾、膝蓋、手肘、腳踝，很多人發作時甚至痛到無法行動要請假。像是知名台灣藝人許效舜就以「痛不欲生」形容痛風發作，曾因吃了1隻蝦就住院9天；韓綜《Running Man》主持人金鍾國更因痛風，出現腎臟功能低下的狀況。

潘郁仁說，痛風主要來自血液中累積太多尿酸，一旦男性尿酸≧7.7mg/dL，女性≧6.6mg/dL，就形成高尿酸血症。而尿酸是嘌呤（purine）經肝臟代謝而來，若是吃太多高嘌呤食物，人體就會累積過多尿酸變成痛風。

減重過快反而長出痛風石

台灣成年人高尿酸比率男性約4成，而女性約2到3成，但每個人狀況不一樣。潘郁仁說，有的患者只痛一次，有的患者會反覆痛，有些病人則是尿酸高，不一定跟痛風有關，而且尿酸溶解度是6.7mg/dL，超過才會開始結晶、堆積。

不過高尿酸族群往往會伴隨高血壓、高血糖（糖尿病）、高血脂、中廣型肥胖、心血管疾病，而且腎臟不好的人尿酸也排不出去，高尿酸更容易造成腎功能不佳，甚至腎病變，進入惡性循環。

潘郁仁舉例，他過去有個19歲病人，體重90公斤，身高165cm，BMI達33，屬於中度肥胖。因為反覆痛風就診。當病人被告知肥胖是痛風病因，他就努力減重，1個月減了超過7~8公斤，結果因為減重過快，運動水分補充不足，導致關節長出痛風石，建議減重每周減0.5公斤至1公斤適可就好，不宜過快。

由於痛風也會家族遺傳，建議家族若有2、3個痛風病人，小孩青春期就要測量尿酸是否偏高並開始注意飲食。另外，有些病人痛風一年發生4、5次，或尿酸結晶已產生痛風石，都屬於難治療病人，應盡早到風濕免疫科治療。

想避免痛風發作，除了控制體重，最重要還是控管飲食，日常飲食應盡量保持均衡飲食、每日飲水2000c.c以上，減少攝取油炸、甜點等高油脂食物；痛風發作時，可以先不吃肉，改由牛奶、蛋來補充蛋白質。

預防痛風，哪些食物要忌口？

．內臟類，如肝、腸、心、脾等。



．海鮮類，如白鯧魚、虱目魚、吳郭魚、鯊魚、海鰻、草蝦、蜆、生蠔、干貝、小魚乾、扁魚乾、沙甸魚、小管、白帶魚等。



．高嘌呤食物，如黃豆、發芽豆類、豆苗、黃豆芽、蘆筍、紫菜、香菇等。



．肉汁、濃肉湯、牛肉汁、雞精、健素糖、火鍋湯底也應避免。



．含糖飲料與酒精飲品。



．油炸與高油脂食品要忌口，烹調時油量要適當且盡量用植物油。



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