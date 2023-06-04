零食點心｜想食點心又怕肥？營養師教6原則飽肚唔肥零負擔

每到下午就會開始嘴饞想吃東西，不過又會怕吃下肚的食物讓你變胖嗎？對此，台灣營養師珊珊表示，其實想吃點心的話，只要稍微注意幾項「原則」，就可以讓你吃的輕鬆無負擔唷！



台灣營養師珊珊在Facebook發文表示，偶爾出現嘴饞的時候 ，吃一些零食其實沒關係，但如果你是天天吃點心又沒有控制的話，就可能會開始往橫的發展，為此，她也整理了以下想吃點心的「6個大原則」讓你輕鬆不爆卡：

吃點心6大原則（按圖了解👇👇👇）

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1. 熱量不超過100大卡：黑朱古力、奇異果1顆、輕卡餐

2. 以蛋白質為主：茶葉蛋、無糖豆漿、毛豆

3. 減少精緻糖：盡量避免蛋糕、手搖飲等空熱量食物

4. 注意鈉含量：可能造成水腫情形，也不利於血壓控制

5. 選擇原型食物：較不容易爆卡，也更有飽足感

6. 做到整日平衡：如有吃點心，三正餐需要稍微減少份量，以免整日熱量攝取過多



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