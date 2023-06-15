水果冷知識｜飯後吃水果令血糖飆升？專家解迷思 真正升糖2大關鍵
撰文：中天新聞網
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網傳水果不能跟油脂一起攝取，應避免飯後吃水果，因水果和油脂同時進入體內時，油脂會阻礙細胞吸收水果中的糖分和其它營養成分。
油脂需要更長的時間進行消化和吸收，而糖分則需要更快地被吸收。如果同時攝取油脂和水果，糖分無法迅速被吸收，導致糖分停留在血液中，引起血糖升高的情況。台灣台大生物產業學系老師洪泰雄表示，無法接受此主張。
水果不能跟油脂一起攝取？（按圖👇👇👇）
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胃是消化不是吸收
洪泰雄在Facebook 專頁「洪泰雄營養教育」中發文指出，這個主張認為水果和油脂不應該同時攝取，是因為它涉及到食物消化和吸收的過程以及對血糖的影響，此一說法並無得到廣泛的科學支持，且不要忘了胃是強大的人工食物處理機，有分泌胃酸、胃液、胃蛋白酶在處理所吃進去的所有食物，它是消化不是吸收，它的目的是希望在4-5小時內把它弄成粥狀後，透過幽門將其送入小腸做營養吸收工作。
除此之外，更別忘了營養素在胃裡還未產生，在正常情況下，人體的消化系統具有相當強大的調節功能，可以處理多種食物組合。當攝取不同種類的食物時，它們會經過消化和吸收的過程，才進入血液循環供應給身體各個部位使用。
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血糖升高 主要來自高脂高卡飲食
洪泰雄強調，油脂對血糖升高的影響主要來自高脂肪飲食或高卡路里的攝取，而不僅僅是單純的與水果同時攝取。如果一個人的飲食整體上健康平衡，攝取的總卡路里和脂肪量都在合理範圍內，則單純的油脂和水果同時攝取並不會對血糖產生明顯的影響。洪泰雄主張，營養攝取的關鍵在於整體飲食模式的平衡和多樣性，而不僅僅是食物之間的單一組合。
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