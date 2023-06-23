大澳街市｜海味最齊鹹魚$38/3條　瀨尿蝦乾$50包　鹹竹蜂$10/6隻

大澳街市，唔止蝦醬咁簡單，它可能還是全香港最chill的街市。不但海味、乾貨或蝦膏蝦醬等齊全，還有很多令人意想不到的驚喜，有不少超好吃的街頭小食，亦是個相當熱鬧的貓貓街市！

攝影：古曦朗



大澳街市 最著名的古樸漁村

大澳是香港現存最著名的一條古樸漁村，附近海域漁穫豐富，故大澳街市盛產海味、乾貨等，深受歡迎。直到現在，大澳已成為香港的特色景點，不少人會在假日時前來走走，而大澳街市就發展得愈發成熟，除了有本地的海味乾貨外，亦有活海魚、本地菜等商店。

大澳是香港現存最著名的一條古樸漁村。（攝：古曦朗）

大澳街市海味乾貨種類豐富 鹹魚$38/3條

大澳街市相當熱鬧，一走進街市就發現左右都在叫賣，包括乾貨海味、蝦醬蝦膏，甚至是消暑飲料都有。初踏入大澳街市，左右兩邊的商店都掛滿鹹魚乾貨，有些還是人般高度的大魚，相當吸睛。海味乾貨選擇最多，本地赤魚膠$298/斤、魚翅$150/包、瑤柱$160/斤、雞泡膠$280/袋、馬友乾$140/斤、生曬敏魚子$150/包、沙爆魚肚$40/包。

大澳街市海味乾貨種類豐富（按圖看）：

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提提大家，大澳街市是走得愈入、東西賣得愈便宜，如果想發挖性價比較高的商品，不妨試試多走幾家，但因為大澳有不少小店、攤販，其營業時間都不太定時，所以都要碰碰運氣。

大澳街市海味乾貨種類豐富（按圖看）：

大澳街市蝦膏蝦醬種類超齊 活魚蔬果雜貨都有

提起大澳就不得不提蝦膏、蝦醬，它們可說是大澳名物，更是香港非物資文化遺產之一！大澳街市找到的蝦膏蝦醬有很多，一些樽身無名無字的蝦醬$22/樽、蝦膏$24/件、勝利香蝦廠蝦醬$25/樽、鄭祥興蝦醬$25/樽、淡口蝦醬$30/樽、勝利蝦膏$38/件、益昌蝦膏$60/件、熟蝦醬$63/樽。另外還有鹹魚醬$95/樽、蜆肉醬$65/樽、魚子醬$65/樽。

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大澳街市除了海味乾貨外，亦有很多其他蔬果雜貨和活魚。本地紅蔥頭$40/斤、生曬蛋黃$18/5粒、石蜂糖$10/包、本地大王薑$35/斤、咸竹蜂$10/6隻。大澳街市的活魚舖不多，但全部都是海魚，買魚後亦可選擇去附近餐廳請餐廳加工直接品嚐。

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同場加映，大澳街市附近的小食和貓貓：