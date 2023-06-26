健康飲食｜愛吃紅肉體味較濃厚？減少體味建議多吃這些食物

有的人體味較濃厚，主要原因就是吃東西造成的！



吃下有些食物，會讓你的體味堪比臭蒜頭味的雄黃，營養師表示過去有研究分析造成體味來源的腋下頂漿腺氣味，主要成分為乳酸和尿素，大量運動較易堆積乳酸、吃大魚大肉則會產生較多尿素，體味也會比較濃厚。或是愛吃辛香料的民眾，也更容易產生體味。

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台灣營養師劉純君表示，造成體臭的原因可能是因體內過剩的乳酸、尿素及氨等帶有臭味的代謝廢物隨著汗液一起排出，就容易殘留在皮膚而產生異味。

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劉純君說，乳酸容易在大量運動時堆積在人體，來不及代謝；尿素，則容易因為習慣吃大量肉類，等而在體內堆積，西方人相較東方人會吃較多的紅肉類，因此有體味的情形也比東方人多；過去也有發現，長時間吃氣味濃郁辛香料調製的食物，如咖哩，也比較容易產生體味。

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要減少體味，建議可增加攝取如芫荽、椰菜花、番薯葉、椰菜、海帶等蔬菜，多吃水果、多喝乳酪飲品，來幫助加速體內代謝，另外也建議減少攝取肉類洋蔥、大蒜、茴香、咖喱這些濃重氣味的食物。

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