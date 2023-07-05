豬肉食譜｜潮式滷水拼盤滷水愈舊越好？滷水怎保存及重用不變質？

常見的潮式滷水拼盤有鵝肉、鵝腸、鵝肝、掌翼及五花腩，但來到香港經過不斷改良，已經演變成五花百門的潮式滷水，現在較常加入的有香腸、墨魚及雞蛋等等。

攝影：黃偉麟



潮式滷水拼盤（攝影：黃偉麟）

滷水汁是否越舊越好？

在滷的過程中，食物的味道及油分會融入到滷水汁之中，再加上烹煮令水份蒸發，會令滷水汁更加濃郁清香。而製作滷水汁會使用不少香料，這些香料具有一定的防腐作用，只要作出合適的保存，滷水汁是可以多次重用。

只要作出合適保存，滷水汁是可以重用。（攝影：黃偉麟）

滷水汁​​怎樣保存及重用？

只要製作一次滷水汁，便可以再用，不過要把所有雜質灑走，每次只保留一半滷水汁，用密實盒盛好，再放入雪櫃，基本上可以放3星期，而放進冷藏格，更可放置3個月以上。重用滷水汁時，只需要放入舊的滷水汁​​，再加入適量新的滷水料及醬油（滷水料、老抽、生抽、水及冰糖），煮滾便可以重用。

要把所有雜質灑走，每次只保留一半滷水汁。（攝影：黃偉麟）

滷水料的成分

成分有花椒、八角、桂皮、小茴、甘草、丁香、香葉、果皮、草果、胡椒。於超級市場及雜貨店有售，並會調好份量，放入整包即可。

滷水料於超級市場及雜貨店有售。(網上圖片)

滷水拼盤製作簡單，要注意不同的食物烹煮時候有異。（攝影：黃偉麟）

滷水拼盤佞譜

滷水拼盤（浸/Soak）

4人分量 1級難度 60分鐘



材料：

豬手500克

豬腩肉300克

紅腸1條

滷水料1包

老抽300毫升

生抽100毫升

水600毫升

乾蔥頭2粒

薑4片

蔥2條

芫荽1條



做法：

1.急凍豬手早一晚先放冷藏格，翌日再用水加鹽解凍。

2.豬手及豬腩肉用2片薑汆水，取出再用冰水降溫。

3.薑2片、乾蔥頭、蔥及芫荽下鍋爆香，加入水、老抽、生抽、滷水料及冰糖。

4.滷水煮滾後，先放入豬手，轉小火煮60分鐘。

5. 煮30分鐘後，才放入豬腩肉浸煮，15分鐘後再放入紅腸續煮15分鐘。

6.最後把豬腩肉及紅腸切片即成。



不失敗貼士：

~豬手、豬腩肉及紅腸的火路不同，必須分段加入。

~滷水料要放入網袋，煮半小時後取出，否則會味道過濃。

~老抽要比生抽多，否則會很鹹及豉油味重。

~豬腩肉及紅腸要煮好才切片，可保留更多肉汁。



使用壓力鍋可縮短烹煮時間

如果用明火烹煮，炆煮豬手需要一小時以上，但如果用上壓力鍋，不用15分鐘便可能把豬手炆煮至軟腍，豬腩肉也只需要8分鐘左右。所以，用壓力鍋煮滷水可節省不少時間。

按下圖看壓力鍋煮滷水拼盤：

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潮式滷水拼盤，製作非常容易。（攝影：黃偉麟）

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