五指毛桃功效｜健脾補肺3湯水食譜 1禁忌功效失？3招選上品

五指毛桃是煲湯食譜常見的湯料之一，不管是春夏秋冬，都可見到五指毛桃湯的身影，但大家是否真的了解它？這次我們邀請了中醫師為大家介紹這種藥材，講解功效、禁忌。原來有3個方法選出靚五指毛桃！



五指毛桃（資料圖片）

五指毛桃性平味甘 3大功效煲湯四季皆宜

五指無桃，據香港註冊中醫師關應春介紹，它是桑科無花果屬（榕屬）植物裂掌榕的根，又名五爪龍。五指無桃性甘、味平，具有健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡的功效。

五指毛桃因其屬性為平，是四季皆宜的煲湯藥材。在這四季當中，春夏季節潮濕多雨，五指毛桃除了有黃蓍、黨參、淮山的健脾補肺功效外，更多了去濕的作用，故特別適合在春、夏期間飲用。

禁忌：五指毛桃不宜進食 別與白蘿蔔同服

按中醫所指，五指毛桃作為湯料其功效相當高，而煲湯處理前，記得要先用清水洗淨，再用冷水浸泡半小時，後再開始煲湯。因為五指毛桃質地厚實，因此只宜煲湯或製成濃縮顆粒使用，一般煲湯後，飲用湯水便可，其湯渣不宜進食，以免影響消化。

五指毛桃無絕對相剋的食物，不過建議食用其間減少生冷、辛辣、難消化的食物、盡量不與白蘿蔔一同服用，以免降低功效。 香港註冊中醫師關應春

五指毛桃。（攝：鄒家鳳）

中醫：選靚五指毛桃有三法：色澤、質地、味道

關應春中醫分享，要挑選上好的五指毛桃可從色澤、質地、味道三方面着手：

一，看色澤，一般以棕黃色為佳；

二，挑質地，粗黑的有效成分反而較少，根鬚細的比較好；

三，聞味道，沒有硫磺味，好的五指毛桃有一股淡淡的椰香味，民間常以香氣的強弱來評價藥材的優劣。



五指毛桃煲湯最佳，不妨參考以下食譜：

1.五指毛桃栗子豬𦟌湯

五指毛桃栗子豬𦟌湯水材料:

五指毛桃 40g

牛大力 40g

鮮淮山 1/2支

栗子 60g

扁豆 40g

蜜棗 2粒

紅蘿蔔 1條

豬𦟌 400g

水 2.5公升

湯水食譜煮法

1.除鮮淮山及紅蘿蔔外， 所有乾材料洗淨， 浸水 15 分鐘。鮮淮山的汁液會使皮膚癢痕癢，可以戴上手套處理。

2.紅蘿蔔及鮮淮山洗淨， 去皮切件。

3.凍水加豬𦟌一同煮滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。

4.所有材料連水放進鍋，以大火煮 10 分鐘後，轉中小火煮 1.5 小時，最後加少許鹽調味，即成。



想轉做素湯:

此菜式可作為素湯，減去豬𦟌，並可雙倍或加入腰果/合桃等。



五指毛桃栗子豬𦟌湯：健脾去濕 增強功效薏米勿亂加

五指毛桃栗子豬𦟌湯食譜

2.五指毛桃海底椰蘋果湯

五指毛桃海底椰蘋果湯水材料:

五指毛桃 2 兩

海底椰 1.5 兩

無花果 5 粒

蘋果 2 個

腰果 1.5 兩

水 2 公升

鹽 1/2 茶匙

湯水食譜煮法

1.將全部材料洗淨，蘋果切半。

2.滚水加入全部材料煮至再滚

3.之後改慢火煮 1.5 小時。

4.加鹽調味完成。



五指毛桃海底椰蘋果湯 香甜止咳除煩補氣

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜

3.五指毛桃赤扁豆湯

五指毛桃赤扁豆湯水材料:

五指毛桃 2 兩

淮山 2 兩

赤小豆 1.5 兩

扁豆 1 兩

栗子 2 兩

陳皮 5 塊

水 3 公升

鹽 少許

湯水食譜煮法

先洗淨赤小豆和扁豆泡水清洗。

準備好所有材料，並將其徹底洗淨。

將洗淨的赤小豆和扁豆用冷水放入鍋中，大火煮滾後再加入所有材料。

水再煮滾後，改漫火煮1小時，並適量調味完成。



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