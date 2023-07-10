黃皮好處｜饑食荔枝飽食黃皮？化痰止咳降血脂5功效1類人食易肚瀉

每年小暑至立秋前，正是黃皮的當造季節，大約十多元便有一磅。黃皮屬於溫性水果，有生津止渴、消食健胃、利尿消腫及行氣止痛等功效。但亦有些人不宜食用黃皮呢！



黃皮大約十多元便有一磅。（攝影：黃偉麟）

黃皮7-8月最當造

黃皮是中國一種歷史悠久的植物，大多生長於南方地區，如福建、廣州、廣西、雲南等地。這種柑橘亞科的小喬木最高可生長至12米。其綠葉成卵形或橢圓形，每年的4至5月開花，7至8月結果及收成期，成橢圓型小粒的形態，大多是淺黃或暗黃色。

按下圖看黃皮5大功效​​：

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黃皮5大功效​​

1）消食健胃

黃皮性平味酸，可消食健胃。廣州的民間諺語有「饑食荔枝，飽食黃皮」，意思是飢餓時吃荔枝充飢，吃多了黃皮可消滯解膩。

2）抗氧化抗發炎

黃皮果肉中含有肉桂酷胺、酚類、氨基酸及黃酮類等，肉桂酷胺可作為腦神經的保護劑應用，酚類、氨基酸及黃酮類有抗氧化及抗發炎的能力，同時有降血脂及降膽固醇的作用。

黃皮有消食健胃、抗氧化抗發炎及順氣化痰止咳的功效。（網上圖片）

3）降火幫助消化

夏天吃黃皮時，可以將黃皮放在口中嚼碎，連皮帶汁一併吞下，有降火、化痰、治療消化不良及解胃脹的作用。

4）順氣化痰止咳

黃皮能順氣、化痰及止咳，具有鬆弛肌肉緊張的作用，使呼吸順暢及化痰，咳嗽自然會紓緩。

5）消腫止痛

黃皮還有較高的藥用價值，根、葉、果和種子等都可入藥，具有消食健胃、理氣健脾、行氣止痛等功效。果皮可消腫，種子可治疝氣、蚊蟲咬傷和頭瘡。

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4類人不宜食用黃皮：

1）糖尿病人士

黃皮是一種含糖量較高的水果，含有大量的糖分，約為18-20%。高血糖或糖尿病人士食用後，容易產生血糖急劇上升的情況。



2）腸胃較弱人士

腸胃較弱人士建議不要吃黃皮果，雖然黃皮有幫助消化的功效，更有助刺激膽汁的分泌，從而增強食欲及胃口。但是，腸胃較弱人士吃黃皮果後，會容易導致胃腸道系統失衡，或造成腹瀉等。



3）孕婦

黃皮果含有豐富的纖維素和有機酸，容易導致胃腸蠕動過快及引起胃腸道不適，孕婦如果食用過量，可能會對子宮產生刺激，對胎兒造成不良影響。



4）兒童

兒童不可多食，因黃皮味酸，食用有助於清熱降火，但兒童消化系統較弱，食用過量會傷腸胃。



4類人不宜食用黃皮。（網上圖片）

參考資料：樂哈養生館 ／A+醫學百科／baike.com