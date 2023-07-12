87歲三高嫲嫲3個半月減近20磅甩掉糖尿藥！全靠營養師孫女168餐單

減肥可說是很多人的終身事業，但也不是每個人都能成功瘦身，在減肥的路上總有很多阻礙或藉口，誘惑人放棄，如工作、食物、年齡等。日前有位87歲嫲嫲成功用3個半月時間減近8公斤，你還有藉口辦不到嗎？



87歲三高阿嬤 體脂率逾40%急需減肥

87歲三高阿嬤。（黃君聖Sunny營養師@YT）

這次的減肥主角是台灣營養師黃君聖的阿嬤。阿嬤減肥的時候已經87歲，身體不但有三高、糖尿病，內臟脂肪18（正常值1-9）、體脂率更高達44%（女性正常值20%~30%），換言之她身體有一半都是脂肪。根據醫學統計，過重人士的慢性疾病發生率、死亡率都比正常人士高，可見其減肥之必要。

阿嬤減肥靠168間歇性斷食＋我的餐盤

87歲3高阿嬤。（黃君聖Sunny營養師@YT）

「168間歇性斷食」據說能幫助身體提高新陳代謝，令身體可更有效運用脂肪作主要能量來源。在一天24小時中，把可進食時間壓在8小時內，其餘16小時完全不吃含有熱量的食物。而在減肥期間，阿嬤每天在早上10點吃早餐，晚上6點便吃晚餐，健康地遵循了168間歇性斷食的規定。

我的餐盤。（台灣衛生署）

除了「168間歇性斷食」外，阿嬤還在自己的營養師孫子監督下，嚴格跟從了「我的餐盤」的健康飲食建議。「我的餐盤」是台灣衛生福利部推出的人民飲食建議指南，類似香港的食物金字塔。在指南中依據食物的營養成分特性，分成了6 大類：全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類和油脂與堅果種子類。

3個半月減近8公斤 過程不易須謹觀察

87歲阿嬤3個半月減近8KG。（黃君聖Sunny營養師@YT）

阿嬤除了遵循飲食規則外，亦有按自己的身體機能，做合適的運動。雖然阿嬤有個營養師的孫子做監督，但其主要的減肥法也是均衡飲食等基本原則，大家都可按自己的身體需求和機能，放膽去找尋適合自己的減肥法。

87歲阿嬤3個半月減近8KG。（黃君聖Sunny營養師@YT）

87歲長者要減肥，過程要堅持其實一點也不容易，黃君聖營養師透露，自己每天也對阿嬤的健康狀況作嚴格監控，包括血壓、血糖，以及每天的食物熱量、營養計算。阿嬤在過程中也有想放棄的時候。所幸最終也成功減肥，在3個半月的時間內減近8公斤，且體脂率也降了6%，連糖尿病藥、胰島素也不用再服用了！希望大家也可得到更健康的身體，此外如身體有特別情況，請記得要先諮詢專業人士。

資料來源：黃君聖Sunny營養師@YT/台灣衛生福利部