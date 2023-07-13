身陷「食物沼澤」恐增肥胖罹癌風險！不要亂吃高脂高糖高鹽食物

小心你也深陷在「食物沼澤」中！食物沼澤是指那些充斥著很多便利、外食店的地方，對此，台灣黃軒醫師表示，雖然在這邊容易使人們生活上有食物的滿足，但是也會更容易導致肥胖、糖尿病、高血壓等疾病產生。



此外，食物沼澤也與肥胖相關癌症，如乳癌、腸癌和肝癌的死亡風險增加是有關的。

放任肥胖恐拖成7類疾病（按圖看清👇👇👇）

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台灣黃軒醫師在Facebook發文指出，根據一篇美國研究顯示，研究人員分析從2010年至2020年的大數據，計算了肥胖，主要容易引起13種癌症，而根據國際癌症研究機構的定義，這些13種癌症與肥胖相關包括了乳癌、大腸癌、子宮內膜癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝癌、腎癌、胰腺癌、卵巢癌和甲狀腺癌，以及多發性骨髓瘤和腦膜瘤。研究人員，使用了美國的人口普查數據和癌症登記大數據，分析了食物沼澤的分布和肥胖相關癌症的死亡率之間的關係時發現：

- 住在「食物沼澤」的人們，他們與肥胖、癌症相關的死亡率，恐呈正相關，而住在「食物沙漠」的人們，其癌症死亡率，並沒有顯著影響。



- 研究發現，生活在「食物沼澤」的人，死於與肥胖相關的癌症的可能性，比生活在有健康食物選擇的地區高出77%。



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因此，若想減少「食物沼澤」帶來的肥胖與癌症，建議各店家可以：

1. 提供更健康的飲食選擇：可以制定法規，鼓勵超市和食品店，提供更健康的食物選擇。

2. 了解健康飲食的重要性：告訴大家健康飲食的重要性，並適當做出健康的飲食選擇。

3. 提高食物價格透明度：清晰標示食物的營養成分和熱量，讓消費者了解，他們正在吃的食物的營養價值。

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4. 提供營養諮詢：由營養專家提供的諮詢服務，幫助人們制定健康的飲食計劃。

5. 建立社區花園：這種策略聯盟，可以使社區居民直接參與食品生產，提供更健康和新鮮的食物選擇。

最後，黃軒醫師提醒，最重要的不是叫你遠離「食物沼澤」，而是「不要亂吃不健康、不營養，高脂、高糖、高鹽」的日常生活食品，才是上上之道。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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