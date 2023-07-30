夏天消暑｜多吃辣、綠色蔬菜比吃雪糕更解暑？即睇5大解暑智慧

連日高溫讓你熱到喘不過氣嗎？吃冰、吹冷氣消暑，卻是還感覺悶熱？你知道吃辣其實能幫助身體降溫嗎？想要真正消暑透心涼，5個觀念一定要知道！



消暑一次要訣，就是「不要急」，凍飲、沖凍涼水不一定讓你更舒適啊！（按圖了解）

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Q1：又熱又渴，喝杯冰水馬上涼？

錯。喝常溫水甚至熱水更能解熱。冰水會使血管迅速收縮，讓熱更排不出去；常溫水能增加體內水分，中和熱量，且因溫度和體溫相近，胃腸不必額外消耗能量加溫，人也不會覺得疲倦；熱水能讓毛細孔打開流汗，使熱氣不悶在體內。

Q2：夏天吃辣可解熱？

對。辣能加速血液流動，把體內熱氣帶到皮膚表面發散掉；另外因身體中心溫度升高，拉近和外界氣溫的差距，大腦會感覺「變得比較涼爽」。

Q3：沖冷水澡是消暑好方法？

不一定。洗冷水澡前先擦乾汗，接着慢慢把冷水拍在身上，讓身體適應水溫再開始沖澡。洗對方法，冷水澡不但解熱，還可增強免疫力。

Q4：又熱又濕讓人疲倦、易過敏，開冷氣就不必開除濕機？

不建議。室內溫度控制在25～26℃、濕度60上下，身體感覺最舒適。如果濕氣太重容易誘發過敏、頭昏、流鼻水。而冷氣機除非定溫持續運轉，才有排除水氣效果，一關機，溫度上升，濕度也會跟着回來。

Q5：雪糕、綠色葉菜、凍啤酒，哪個最消暑？

綠色葉菜。葉菜有80～95％的重量是水，含大量水分的食物都很容易消化，很快能通過胃和腸道，身體溫度不至於上升。冰淇淋脂肪多，通過胃腸速度慢，使體內溫度升高；酒精會造成身體輕微脫水，使表皮血管擴張，讓人感覺更熱。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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