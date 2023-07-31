中醫藥陷阱｜楊明霞被盜頭像招陽痿者試產品！小心墮中醫/藥4陷阱

在網上偶爾會收到詐騙廣告，對於誇張失實或過分著數的招徠，消費者未必會輕易相信。近日，網上有騙徒盜用著名女中醫楊明霞的相片，聲稱網上招募病人，及可透過私訊免費定制秘方，除了報警、投訴外，事件還經《東張西望》報道。其實，除了冒認知名人士行騙外，過往亦有不少市民曾墮中醫/藥的陷阱，消委會也接獲不少投訴，想避免受騙究竟有什麼需要注意？



有社交媒交媒體刊登疑似楊明霞中醫師的頭像，並表示點擊私訊即可獲得免費秘方。（網上圖片）

著名中醫被盜頭像 招募早洩陽痿者體驗產品

楊醫師不時會在不同媒體，向市民分享中醫或養生知識，廣受市民認識。今次冒充事件，是騙徒在社交媒體上用了楊醫師的相片，並表示急需招募500名早洩或陽痿的病人，去體驗新研發的藥物。有市民知悉內容後立即向楊醫師查詢，而楊醫師亦立即否認事件，她更嘗試與騙徒聯絡，但騙徒反而邀請她參與研究項目，令楊醫師十分氣憤。

Like數不斷增憂有人受騙 報警、投訴於事無補

面對騙徒的廣告like數增加，楊醫師都表現無奈，更擔心有市民因為她的相片而受騙。她表示已報警並發出嚴正聲明，表示她並沒有與他人合作研發及銷售商品，及後更通知通訊事務管理局、香港個人資料私隱專員公署及中醫藥管理委員會，告知這次被偷圖的事件，而該機構表示知悉並會跟進。

楊醫師對於有不少人like騙徒的廣告表示十分擔心。（圖片來源：TVB@東張西望影片截圖）

中醫診所一筆過付款 留意條款免損失

除了偷圖之外，早前，消委會亦曾公佈坊間有中醫診所或保健治療中心，以預繳療程的方式要求市民一筆過付款，當中並設有使用期限，過期或中途停用則不獲退款，中途亦未必可以轉換為其他服務等，市民因而蒙受損失。消委會續指，目前並沒有法例監管預繳式消費模式，當預繳服務不能兌現時，雖然可循民事起訴，不過無可避免需要花上時間及金錢，假如公司結業清盤，市民更會永遠無法追討剩餘金額。

消委會表示，坊間有部分中醫診所或保健治療中心，會透過預繳療程的方式要求市民一筆過付款，但萬一市民想中途轉換為其他服務或中途停用，就不獲退款。（資料圖片）

消委會提醒市民，在選擇付款方式前，有權詢問中醫的收費再作選擇；消費前亦要留意當中的條款限制，例如中途退出會否獲得退款，或者可以轉換服務等，確保消費者權益。

中醫健康免費講座 即時化驗要三思

市面上，亦有中醫診所不時舉辦健康講座，向市民免費講解個別疾病的成因、治療方式、保健及養生之道等，發現舉辦的目的是吸納顧客，講者亦被懷疑誇大療程對病症的效果等。消委會提醒市民，如果被要求即時接受診治或進行化驗之前，不要貿然答應，並應諮詢其他專業人士的意見，避免受騙。

貴價藥材被「呃秤」 留意單位收據上列明

此外，市民和遊客最容易「中伏」的，莫過於被藥房以不良手法購買昂貴的中藥材。年初就有一名內地遊客向海關舉報，表示佐敦一間藥妝店，以「斤變兩、兩變錢」的不良銷售手法，並以中藥已磨成粉為由，向顧客收取1萬多元。消委會建議消費者，不要輕信非註冊中醫人士的意見，而購買可能不合適的中草材。如果消費者要自行購買中草藥時，必須向店員問清楚產品的價格，包括計算單位及總金額，並清楚列明在收據上，保存妥當。另外在付費前，亦不要讓店員將中藥材切片或磨粉，避免被對方強逼完成交易。

消委會表示，有不良商舖會以「斤變兩、兩變錢」的不良銷售手法，逼使市民或遊客用高昂的金額購買中藥材。（資料圖片）

冬蟲夏草點食好？

消委會表示，絕大多數的個案中，所涉及的產品均以名貴的中藥材為主，包括冬蟲草、人參、當歸等。事實上，它們售價昂貴亦未必無因，以冬蟲夏草為例，根據中醫學研究指，冬蟲夏草能幫助強壯體魄，減輕常見呼吸道毛病，加強身體免疫力等，而且適合病後體虛人士調理體質之用。不過，野生冬蟲草數量珍貴，連帶價格亦居高不下。想用冬蟲夏草調理身體的市民，除了到有信譽的店舖購買之外，亦要用合適的方法烹調，才可以獲得顯著的功效。以下推薦一個冬蟲草的食譜，不妨參考：

冬蟲夏草燉水鴨湯（供二至三人用）

材料：

水鴨一隻

豬肉300克

冬蟲夏草40克

龍眼肉25克

淮山40克

杞子25克

陳皮5克

做法：

1. 先將水鴨劏淨斬件

2. 與藥材同放入燉盅內，注入適量滾水，以慢火燉約三小時

3. 再加入食鹽調味便可。