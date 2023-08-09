姐姐關注組｜網民投票自己或姐姐買餸？逾9成人竟咁揀防打斧頭3招

香港有不少家庭都有聘請外傭姐姐，協助打理家頭細務，及照顧家人的起居飲食。不過，隨著他們的工作量愈來愈多，有部分僱主亦開始主動分擔傭人的工作。早前，有網民在社交媒體上帖文，問網友會不會主動幫傭人姐姐買餸做飯，得到的回覆竟然是壓倒性的認同，部分網友更指寧願自己買都不假手於人。



不少受僱於香港家庭的傭人姐姐，職責大都是照顧家庭成員的起居飲食、清潔家居衞生等。部分僱主更會在傭人姐姐入職初期，親自帶他們認識附近環境，包括街市、商場等，好讓他們盡快適應環境及投入工作。不過，有網民在Facebook專頁《聘請工人姐姐關注組》帖文，詢問其他網友的意見，究竟會不會幫傭人姐姐買餸，短短數天都已經吸引超過200位網友留言。

原來香港不少人都寧願自己買餸。（TVB@愛回家開心速遞截圖）

壓倒性結果 網友：寧願自己買

雖然以往不少僱主都要求傭人姐姐會買餸做飯，不過，不少網民留言「寧願自己買餸」。部分網民指傭人姐姐會在買餸時「打斧頭」，而自己買餸不單止可以選擇合適而新鮮的食材，而且傭人姐姐不需要接觸金錢是一件「很好的事」，不少網民「畀like」表示認同。此外，有網民亦認為網購很方便，就算工作時亦可以購買日常食材，毋須傭人姐姐外出買餸，可以節省金錢和時間。

體諒傭人姐姐工作量大 期望互相幫助

亦有網民認為，傭人姐姐平日的工作量大，清潔家居洗衣服照顧小朋友不在話下，而且大部分都是吃力的工作，所以主動幫他們買餸既可以減低他們體力上的消耗，也可讓他們專注照顧小朋友的工作，期望僱主和傭人姐姐住在同一屋簷下，可以大家互相幫助。

有網友認為，傭人姐姐的工作量大，期望可以主動買餸，讓他們可以專注在照顧小朋友身上。（資料圖片）

按圖看網民留言：

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事實上，傭人姐姐初來埗到，懂得到街市買餸或認識食材的能力很有限，僱主不妨先耐心教導他們，以下數個要點，你又試過了嗎？

1. 僱主先親自陪同到超市或街市買餸



僱主若然想傭人姐姐知道一家人的口味和要求，不如親自帶他們走入超市或者街市，教她們認識更多本地食材之餘，亦可了解家人對食物的要求。

2. 超市購物保留單據



不少網民都擔心傭人姐姐會「打斧頭」，所以建議他們在買餸之後保留單據，並且紀錄作實。僱主亦不時檢查單據和實際支出有沒有出入，可避免買材料的支出不合理地上升。另外，僱主亦可要求傭人只到超市購買食物，明碼實價，避免街市檔販聯同傭人「打斧頭」。

3. 訂立規矩外出時間



有網民會留言，傭人姐姐買餸的時間太長，忽略了家居的清潔和照顧小朋友的工作。故僱主宜與傭人姐姐應訂立外出時間表，避免他們在外太久而未能完成家中的清潔工作。