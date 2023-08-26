懶散菲傭愛選美！忘餵小孩唔沖廁前僱主怒數7宗罪　3途徑查舊紀錄

聘請外傭姐姐難過搵好老公？早前就有網民在社交媒體上帖文，表示傭工組姐的工作態度惡劣，只是工作了7個月就辭退了對方，後來更發現傭工組姐以往的工作紀錄均是被斷約。究竟在目前的法例下，有沒有方法或途徑了解傭工以往的工作表現？把傭工的相片放在社交平台公審或查詢過往紀錄又有否觸犯法例？



外傭衞生差不沖廁 生熟肉放一起

主在Facebook專頁留言近千字的控訴書，表示了短短6個月的聘用期時出現過的惡劣行為，除了照顧小朋友時表現不專業，例如忘記了餵小朋友吃飯、服藥之外，個人衞生及清潔方面事主亦覺得不妥當，例如如廁後不沖廁，又會將滲血生肉和水果蔬果放在一起，增加食物加叉感染的機會。

樓主上載雪櫃的照片，可見雪櫃內「血漬斑斑」。（圖片來源：Facebook@香港工人姐姐(外傭)大搜查）

貪玩愛選美 工作心不在焉罷工盜竊樣樣齊

除此之外，僱主亦表示傭工組姐的工作態度惡劣，不單經常說謊亦十分貪玩，指她經常參加菲律賓模特兒公司舉辦的選美比賽，影響在家時的工作表現，心不在焉。事主與傭工姐姐的關係不如理想，多次向事主發脾氣大吵大鬧，更試過罷工。事主更發現對方曾在家中盜竊，偷取事主的婚戒。最後在忍無可忍的情況之下，唯有辭退了傭工組姐。

按圖看僱主與傭工姐姐的對話

翻查紀錄全部斷約 稱前僱主已逝世或移民

事主表示，聘請該名傭工組姐之前，曾經在中東和新加坡分別工作2年和1年，後來到港打工，先後為3個僱主工作，但在港的合約全部均以斷約結束，即代表未完成合約指定的年期就強制終止合約。有網民問，為什麼傭工組姐的工作態度不理想，仍可以獲得聘用。事主解釋，傭工組姐聲稱前僱主已經逝世或移民，所以才會斷約，但聘請後才發覺對方的態度有異，懷疑她過往是因為工作表現不理想被炒才是主因。

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了解傭工姐姐過往工作經驗3大方法

要了解傭工組姐過往的工作經驗，僱主主要靠3種方法。皇朝國際僱傭公司市場經理鄧先生（Steven）表示：

第一是要求僱傭公司去檢查傭工組姐的工作簽證，因為單靠她們口述過往的工作經驗是口講無憑，而工作簽證可以提供客觀的證據，了解過往的工作紀錄。

第二，僱主亦可以檢視《標準僱傭合約》（藍色合約），了解前僱主的工作環境，包括有沒有照顧長者及孩子的經驗、人數等。不過，要知道前僱主對於傭工姐姐的評價，或者可以通過查該電話（reference call），致電前僱主去了解第一手的評價。

此外，他亦指有部分僱傭公司可以透過第三方，去查核外傭的借貸紀錄，讓僱主在聘請時以作參考。

上載傭工姐姐相片姓名 小心觸犯私隱條例

不少僱主為了避免聘請到表現不理想的傭工組姐都各師施各法，其中更有不少僱主都會上載傭工組姐的圖片和姓名，期望可以找到前僱主並了解其工作時的表現。不過，Steven坦言這個方法效率不高，他說：「在本港工作的外傭以十萬計，要在社交媒體上找到同一個外傭的前僱主，機會實在是微乎其微。」另外，他亦知道有網民曾經因為上載外傭的護照及電話號碼，而被《私隱條例》起訴。他表示目前法例仍在灰色地帶，市民如果遮蓋部分個人資料就沒有觸犯法例。而想聘請到一個好姐姐，唯一的辦法就是在請傭工姐姐前，多花功夫在面談方面，好好了解她的性格和工作的態度。