肌肉流失｜中年人士增肌不能只靠吃肉！除蛋白質外　澱粉亦不可少

很多人40歲後，光靠運動仍難以阻止肌肉流失，出現增肌迷思，台灣中山醫學大學附設醫院家庭暨社區醫學部主任顏啟華表示，為避免肌少症上身，大多數人以為只吃肉就能增加肌肉量，卻忽略均衡飲食的重要性，尤其是澱粉的攝取。



81歲陳老先生中風後行動困難、胃口差，體重掉到46公斤，經就醫介入均衡營養品1.5個月，搭配使用彈力帶、握力器等進行肌力運動，體重增加4.8公斤，肌力、肌肉量都增一成，能以助行器行走。

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顏啟華說，很多人想靠吃蛋白質食物增肌、減重，例如吃肉減肥法，事實上只有吃肉，沒有足夠的熱量，吃下去的肉就會變成熱量燃燒，不但產生的熱量少，而且蛋白質燃燒後的廢物會堆積體內，如同拆房子當柴燒，不是好的做法。正確做法是均衡飲食一定要做到，其中澱粉（熱量）要夠， 每公斤體重應維持30大卡熱量，換算每餐吃約一個手掌大的量。

肌肉流失除了影響生活自理能力外，也會導致認知功能障礙、失能，增加感染、甚至死亡風險。顏啟華指出，肌肉流失加劇與年齡有關，40歲以後肌肉將以每10年平均8%的速度迅速減少，40歲至80歲可能流失將近三分之一的肌肉 ，若發現體力變差、力量變小，或走到2樓就喘、下午打瞌睡等，恐是肌少症找上門，千萬不能將症狀正常化。

顏啟華說，40歲以後，為避免陷入肌肉流失加劇、行動力變差、食欲差、營養不良與肌肉刺激不足的肌少惡性循環，應積極養肌，除了每周從事三次阻力運動以外，均衡飲食也很重要。

若平時工作繁忙，建議可透過均衡營養品，補充熱量與吸收蛋白質，避免身體優先分解肌肉內的蛋白質作為能量來源，確保有足夠的能量，生成肌肉所需的營養，透過科學方式增肌，才能事半功倍。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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