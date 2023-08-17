新陳代謝｜女性40歲後代謝慢體重增！8種食物重拾青春減致癌風險

保持健康體重及身形是女性的終生事業，可是年齡增長，控制體重和保持健康似乎是一項艱難的任務。隨著新陳代謝下降，代謝率會以每10年5%的速度下降，所以就算控制飲食也容易變肥。



女性隨年齡增長，控制體重和保持健康似乎是一項艱難的任務。（網上圖片）

根據美國國家健康及營養調查的數據，估計美國40至59歲的女性，當中有接近一半為肥胖。超重會增加許多健康風險，例如：

1）哮喘及睡眠窒息症

2）癌症

3）膽結石和膽囊問題

4）心臟病及心血管問題

5）關節疼痛及骨關節炎

6） 二型糖尿病



新陳代謝率可以再次提升？

體重與新陳代謝是相輔相成的，而新陳代謝是一個複雜的化學過程，會將飲食中的卡路里轉化為日常生活所需的能量。不同細胞使用的卡路里量取決於其作用。例如，兩個擁有不同肌肉比例，但體重相同且攝入相同熱量的人，當然有不同的熱量需求，因為肌肉細胞比脂肪細胞燃燒更多的卡路里。

新陳代謝下降的速度，除了年齡也和性別、身體肌肉質素，也與荷爾蒙有關。荷爾蒙是身體各器官之間傳導訊息的化學物質，對人體的代謝、生長、發育等有重要的調整作用，幫助維持身體細胞協調指揮功能。而體內製造荷爾蒙所需要的營養素，可能透過飲食來補充，但首要是飲食均衡。

按下圖看哪些食物提升代謝率：

+ 8

6種食物提升新陳代謝率

1）黑豆

黑豆含有大豆蛋白質，有助抑制血壓上升，預防虛寒體質，改善因為虛寒體質造成的新陳代謝下降及肥胖問題。

黑豆含有大豆蛋白質，可改善新陳代謝及肥胖問題。（網上圖片）

2）椰菜花

椰菜花含豐富葉酸，防止貧血之餘，可維持身體的新陳代謝，β胡蘿蔔素可保護人體細胞免受自由基的破壞。

3）辣椒

辣椒中的辣椒素可提升卡路里的燃燒速度，從而促進新陳代謝率，每天攝取3微克辣椒素，可額外燃燒大約50大卡。

辣椒素可提升卡路里的燃燒速度，從而促進新陳代謝率。（網上圖片）

4）綠茶

可能透過飲用綠茶來控制體重，茶葉的兒茶素有助降低體脂肪，再搭配維他命C一起使用，可以提高兒茶素的吸收，從而增加新陳代謝率。

5）大蒜

大蒜含豐富大蒜素，可殺菌及抗癌，並且對人體有很多益處，有增進新陳代謝的功效，而大蒜素更有助減少體內脂肪。

6）燕麥

燕麥含豐富膳食纖維，能增加糞便體積，並縮短在大腸內滯留的時間，從而促進腸道蠕動，並增加新陳代謝率，避免腸道吸收多餘毒素，達到通便減脂。

燕麥含豐富膳食纖維，可縮短在大腸內滯留的時間，從而促進腸道蠕動。（網上圖片）

隨著新陳代謝下降40歲後會以每10年多少下降？ 代謝率會以每10年5%的速度下降，所以就算控制飲食也...... 新陳代謝率可以再次提升？ 體重與新陳代謝是相輔相成的，而新陳代謝是一個複雜的.......

參考資料：U.S.NEWS／heho