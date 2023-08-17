食西瓜配凍咖啡惹禍！內地婦癱軟發麻腹瀉送醫　醫揭1地雷行為

西瓜、綠豆湯等物利尿降火，在恐怖的高溫環境下，無疑是所有人的好夥伴，然而除了「適可而止」不要吃多很重要以外，食物的保存也是一大重點。



中國內地一名網友分享，家中母親在某天吃過冰鎮西瓜、冰咖啡後，當晚就出現全身無力的症狀，原本以為只是焦慮症發作，沒想到晚間就伴隨癱軟、腹瀉甚至是手臂發麻，察覺不對才趕忙到醫院檢查。

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綜合陸媒報導，本起事件發生在當地時間9日，中國內地一名網友透露，媽媽本來就有焦慮的情況，加上夏天悶熱的環境更是讓人心煩，默默種下病因；到了9日中午，媽媽拿出前一天晚上沒吃完冰進雪櫃的西瓜吃，接著再喝了半杯冰咖啡，隨即出現不適症狀。

起初家人都以為只是天氣熱影響，擔心上前反而討罵，因此決定先讓媽媽自己在旁邊休息，沒想到當天晚上，媽媽的不適感突然加劇，不僅全身無力癱軟，更是出現半隻手發麻、腹瀉的症狀，經救護車緊急送醫檢查後，才發現是血中鉀含量過低所致。

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「這個小常識明明知道，但是根本沒在意」，原PO表示，經過檢查發現血鉀過低之後，才得知原來是吃了「隔夜西瓜」又喝咖啡腹瀉，這才導致鉀大量流失；而醫師也指出，西瓜並不是耐放的水果，雖然包保鮮紙不失為一個好方法，但仍不太建議「隔夜食用」。另外病患將雪櫃拿出來後，在常溫狀態下放置了一小段時間，也是讓滋生細菌的主要原因之一。

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另外原PO也補充醫師說明，在缺鉀出現四肢無力的症狀時，應該慢慢坐下或躺下，透過食用香蕉、提子、豆製品及菌菇類等食物的方式補充鉀離子，冰的辣的更要少吃；最好的處理方式則是到醫院接受「靜脈輸液補鉀」或「口服補鉀治療」。

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