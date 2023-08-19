火龍果｜解便秘該吃紅肉或白肉？兩者營養有別　識揀有助減肥防癌

．白肉火龍果菸鹼酸、維他命B6、葉酸都比紅肉多

．素食者可吃紅肉火龍果，補充植物性的鐵

．火龍果是高鉀水果，有助降血壓



鮮豔紫紅的火龍果，是台灣夏天的超級食物，分白肉、紅肉兩種，營養價值都很高，膳食纖維、維他命B雜、鉀、鐵、鋅等營養素含量多，更富含花青素、甜菜紅素等植化素，具有促進腸道蠕動、降血壓、補血、提升免疫力、防癌等功效。

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白肉助排便 紅肉補血

夏天盛產的火龍果，又稱紅龍果、仙蜜果，白肉火龍果清爽可口，紅肉火龍果口感較甜，兩種火龍果在營養成分上有些許差異。台北郵政醫院營養師黃淑惠表示，白肉火龍果的膳食纖維、鉀離子、葉酸、菸鹼酸、維他命B6等營養素含量比紅肉高；紅肉火龍果則是甜菜紅素、花青素等植化素，以及鐵、鋅等礦物質含量比白肉多。

火龍果是少見含蛋白質的水果，來自台灣的營養師劉怡里說，白肉火龍果的精胺酸含量比紅肉多了近一倍，具有提升免疫力、修復皮膚、幫助營養素吸收等功效。白肉火龍果的膳食纖維含量比紅肉高很多，有助於促進腸道蠕動、幫助排便、預防大腸癌，有便秘困擾的人，不妨選擇吃白肉火龍果。

白肉火龍果的維他命B群含量相當豐富，黃淑惠、劉怡里指出，其中的菸鹼酸、維他命B6、葉酸都比紅肉還多，菸鹼酸可促進血液循環，葉酸、維他命B6則與神經傳導有關，可以幫助蛋白質代謝吸收，因此想要預防失智、護心、防中風、減肥的話，建議在餐後或是運動後，吃白肉火龍果最佳。

高鉀水果 腎不好小心攝取

火龍果屬於高鉀水果，黃淑惠表示，每100公克白肉火龍果含鉀226毫克、紅肉是219毫克（每100公克含鉀200毫克以上，即為高鉀水果），也因兩者都不含鈉，有助於降血壓，有高血壓的人兩者都可以選擇食用；但火龍果鉀含量高，對腎臟負擔較重，腎功能不好的人必須小心攝取。

增免疫力吃紅肉 體燥吃白肉

紅肉火龍果相較於白肉火龍果，含有更多的花青素、甜菜紅素等植化素，鐵質及鋅、銅等礦物質含量也高很多。黃淑惠、劉怡里說，植化素有抗氧化、清除自由基作用，可預防癌症，因此可吃紅肉火龍果；鋅、銅能幫助新陳代謝、增強免疫力、皮膚修復保養，紅肉火龍果鐵含量比白肉多一倍，可補血，建議飲食攝取比較缺鐵的素食者，可吃紅肉火龍果來補充植物性的鐵。

火龍果含水量高，熱量低，白肉或紅肉火龍果每100公克熱量只有50大卡，黃淑惠指出，中醫角度來看，火龍果屬於寒涼性水果，因紅肉火龍果含鐵高可補血，因此白肉比紅肉火龍果更寒涼，建議夏天身體燥熱、喉嚨痛、扁桃腺發炎、發高燒的人，可選擇吃有清熱效果的白肉火龍果。

不過，身體虛寒、常手腳冰冷的人，以及女性生理期、腸胃炎患者都不適合吃火龍果。黃淑惠建議，性屬寒涼的火龍果，可搭配吃溫熱的荔枝、龍眼等水果，利用食物屬性取得平衡，就不會拉肚子了。

果皮可入菜 口感不錯

火龍果甜度較高，劉怡里提醒，切勿吃過量，幾乎一大顆火龍果就超過每日兩份水果熱量攝取，血糖控制不好的糖尿病人或減肥的人不宜吃太多。

火龍果果皮植化素含量高可入菜，黃淑惠說，可把果皮的尖刺剪掉，保留果皮軟嫩部分炒肉片，做糖醋咕咾肉也可放果皮進去，口感不錯。

4族群吃火龍果要小心：

1. 身體虛寒的人：虛寒體質、手腳冰冷的人不宜吃。



2. 生理期來的人：女性生理周期暫時不要吃，否則會讓經血排除不順暢。



3. 腎功能不好的人：高鉀水果對腎臟負擔較重，應小心攝取量。



4. 腸胃炎、拉肚子的人：處於腹瀉狀態時，暫時不吃。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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