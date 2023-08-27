休魚期完｜網民爆食花竹蝦海中蝦？1種蝦大廚檔主齊推薦更鮮甜

休魚期後，各大海鮮群組湧現爆食花竹蝦熱潮，網民日日都會刊登他們的花竹蝦成品，如白灼、豉油皇、茄汁及清蒸，甚至刺身也有。個個都食花竹蝦，唔通就只有花竹蝦好食？



中型的花竹蝦最便宜$148/斤就有交易。（香港街市魚類海鮮研究社）

海捕花竹蝦口感大不同 蝦肉鮮甜爽口

花竹蝦近年的身價大跌，百多元便有一斤，其中一個原因是養殖貨的出現，所以一年大部分時候都看到花竹蝦的蹤影。近年，不少網民說花竹蝦的鮮味大不如前，正正是因為食到的較常是養殖貨。海鮮檔負責人上次教了大家分辨養殖花竹蝦及海捕花竹蝦的分別，養殖花竹蝦的顏色及斑紋較深色，海捕花竹蝦會較淺色及顏色鮮豔，口感上海捕花竹蝦較鮮甜爽口。

街市湧現花竹蝦 百多元便有交易

休魚期後，蝦艇可以出海捕蝦，花竹蝦及海中蝦當造，中型的花竹蝦最便宜$148/斤就有交易，大型的也只是$200/斤左右。而海中蝦更以平價攻陷各大小街市，最平的甚至見到$50/斤，相信現在是各類海蝦最平的時候，亦是各老饕出動的時候。

按下圖看街市湧現花竹蝦：

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海鮮檔負責人指一種海鮮更值得食

海鮮檔負責人Kay Leung指，最近人人都會食海蝦及花蟹，但有一種海鮮是更值得食，就是本地長頸瀨尿蝦，每年休魚期後，這種瀨尿蝦是最多肉及甜美。我們較常食到的瀨尿蝦，通常是來自泰國及馬來西亞的短頸瀨尿蝦或斑馬瀨尿蝦。但在這個時間，Kay更推薦食本地的長頸瀨尿蝦，中型不用$100/斤，小型的約$50/斤。

有一種海鮮是更值得食，就是本地長頸瀨尿蝦，每年休魚期後，這種瀨尿蝦是最多肉及甜美。 海鮮檔負責人Kay Leung

最近人人都會食海蝦及花蟹，但有一種海鮮是更值得食，就是本地長頸瀨尿蝦，每年休魚期後，這種瀨尿蝦是最多肉及甜美。

按下圖看長頸瀨尿蝦：

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退休大廚指不時不食 本地瀨尿蝦可蒸可椒鹽

退休大廚黃永勝師傅指，在飛機貨未出現之前，這種本地瀨尿蝦過去數十年都是飲食界主流，不少潮式打冷檔或大排檔，都會挑選這種本地瀨尿蝦，原隻用作凍瀨尿蝦或椒鹽瀨尿蝦，由於味道鮮甜突出，所以很受歡迎。

這種本地瀨尿蝦，原隻用作凍瀨尿蝦或椒鹽瀨尿蝦，味道鮮甜突出。 退休大廚黃永勝師傅

可是，自東南亞的飛機貨出現，較多人喜歡那些大型啖啖肉的瀨尿蝦，開始忽略這種本地瀨尿蝦，因此進食時比較麻煩。黃師傅再指，飛機貨由於舟車勞頓的關係，飛機貨水準會有參差，斑馬瀨尿蝦更不時有「肉削」的情況出現，不宜用作椒鹽。不時不食，中秋前後本地瀨尿蝦當造肥美，黃師傅最建議用作清蒸，可能嘗到這種瀨尿蝦最鮮甜的味道。