降血糖｜7旬婦自稱「飯桶」致血糖高　2類食品營養價值高但別過量

常飲食習慣也會影響血糖濃度，而長期高血糖不控制，則可能會導致得到糖尿病機率增加。來自台灣的營養師張語希在Facebook上分享，通常高齡者血糖高，多是因為兩個原因，不過當事人經常不自覺。



張語希在Facebook專頁「營養師 張語希」發文表示，近日門診來了一位七旬婦人，從抽血報告可以發現她的血糖偏高，而根據診療經驗，高齡者大多是因為愛吃水果或是白飯，才會導致血糖偏高。詳細了解後，婦人也承認自己是「飯桶」，不只平時喜歡吃飯，早餐點心也都吃水果，睡前肚子餓更會吃饅頭、麵包、年糕。

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張語希指出，婦人的飲食習慣「滿滿的碳水化合物」，更透露其實在詢問飲食的過程中，婦人一開始只說自己會吃一顆蘋果，直到她透過諮詢技巧，慢慢引導式提問，邊聊邊穿插詢問，才知道婦人不只會吃蘋果，還時常吃芭樂、香蕉，如果以營養師份量來計算，已經吃了4份水果量。

最後，張語希針對個案的原本飲食狀況去調整，並提供適合的食物和飲建議，還有食譜以及食療方法，希望透過多膳食纖維蔬菜，水果一天2份，幫助婦人改善血糖。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：70歲婦血糖高就診，竟是這2類食物惹禍！營養師籲別多吃，很多人以為很健康吃多還不自覺】

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