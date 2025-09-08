巴塔颱風｜營養師推介常備5款儲糧媲美新鮮食物！放1年營養不流失

巴塔颱風｜天文台表示，隨着巴塔逐漸遠離，下午1時10分將改發3號風球，黃色暴雨警告信號現正生效，所有日校停課。每逢打風最多人掃貨的除了耐放的瓜菜，便是杯麵公仔麵、罐頭等，不少人更加會打邊爐或者吃零食渡過狂風驟雨天。這些速食食物已經成為不少人的打風良伴，但其實有沒有較健康的選擇？



打風又食公仔麵、罐頭？ 營養師推薦5種健康選擇

不想打風前夕才趕到超市入貨？家裡不妨常備5種「擺得又健康」的食物，即使遇上超級颱風亦毋須再擔心家裡糧食不足而特意外出掃貨！綜合營養師的推介，以下5款耐放食物，既可常備家中，同樣營養豐富。

打風常備食物【1】茄汁沙甸魚

雖然茄汁沙甸魚的卡路里較豆豉鯪魚等罐頭魚高，但茄汁沙甸魚相對其他罐頭類食品含有更豐富的鈣質。消委會以往的檢測結果也顯示，沙甸魚的奧米加3脂肪酸含量為罐頭魚種最高，而且含有豐富蛋白質，營養價值甚至可媲美新鮮魚。

鯖魚營養｜奧米加3多過三文魚！護心防助防癌7好處 1吃法鈣多43倍

打風常備食物【2】急凍餃子

急凍餃子是常見的貯糧，亦有不同款式選擇。如果要食得更健康，使用湯煮是最佳做法，亦可以用氣炸鍋，但應避免用太多油煎。此外，購買新鮮餃子自行急凍，成分會相對預先包裝的急凍餃子較為天然，如果想避免攝取防腐劑及食物添加劑，則可以採購新鮮餃子，並將其置於冷藏格內，可保存高達兩星期。

煎餃子方法｜網民教零失敗秘技 只要1次過下鍋？冰花餃子新手秒懂

打風常備食物【3】急凍肉類

一般肉類最主要的營養是蛋白質和礦物質，在溫度極低的環境下，蛋白質和礦物質含量並不會發生變化，因此進食新鮮肉類與急凍肉類的營養價值分別不大，主要分別在於是肉類的味道和口感。此外，愈大塊的肉可以保存愈久，根據美國食藥署（FDA）資料，新鮮的牛排可雪藏保存6到12個月；排骨可雪藏4到6個月；如果是免治肉或動物其他部位，僅可雪藏保存3到4個月。凍肉解凍貼士｜凍肉硬過石頭5分鐘速融雪！1招不失營養色澤似鮮肉

新鮮肉類與急凍肉類的營養價值分別不大。（資料圖片）

打風常備食物【4】急凍粟米、罐頭粟米

急凍粟米和新鮮粟米的營養價值差不多，同樣可以補充纖維，可以將粟米放入湯粉麵，或者直接煮來吃。至於市面上的罐頭粟米分為粒狀和忌廉狀。忌廉狀罐頭粟米的熱量、碳水化合物、糖和鈉含量都較高，粒狀的罐頭粟米則有較高脂肪含量。如果無法購買新鮮貨急凍的粟米，選擇粒狀的罐頭粟米會較好、較健康。

打風常備食物【5】真空包裝蔬菜

一般市面上的新鮮蔬菜，存放期大概只有數天，過程中更會因氧化而流失不少營養素。急凍蔬果則有效減少營養如維他命C和B的流失。美國加州大學戴維斯分校食品科學與科技學系曾發表研究，急凍蘿蔔放在零下18℃冷藏格保存1年，維他命C只流失12% ，而新鮮蘿蔔放於雪櫃3至7℃的冷藏格保存7日，氧化流失的維他命C高達42%。

延伸閱讀：儲糧4類食材百搭易煮打風10大食譜